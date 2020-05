Fracasó la sesión especial para tratar "superpoderes" de Cafiero

Juntos por el Cambio no logró juntar el quórum necesario para tratar el DNU sobre los "superpoderes" del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y fracasó el intento de sesión especial.



"Declarado fracasada la sesión especial", afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.



La alianza opositora no pudo conseguir la cantidad de legisladores necesarios para avanzar con la sesión especial.



De manera presencial y virtual, hubo 124 diputados, incluyendo al titular de la Cámara baja: 116 de Juntos por el Cambio; 4 del Interbloque Federal; y tres legisladores de otras bancadas.



Este miércoles, la bancada que dirige el radical Mario Negri había pedido la sesión especial a través de una nota dirigida a Massa con el objetivo de sesionar este jueves a las 10:00 y anular el decreto de necesidad y urgencia 457/2020 que elimina el tope del 5% que tenía el jefe de Gabinete para reasignar partidas.



En el temario se incluyeron proyectos de derogación de José Luis Ramón (interbloque Unidad Federal para el Desarrollo) y de Graciela Camaño (interbloque Federal), pero las bancadas que representan no suscribieron la convocatoria y no darán quórum a la sesión.



La sesión de la semana pasada en la Cámara de Diputados tuvo un pasaje caliente cuando el oficialismo bloqueó la moción del radical Gustavo Menna, quien pretendía tratar sobre tablas el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre "superpoderes".



El DNU en cuestión cuenta con dictamen favorable de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, donde el Frente de Todos tiene mayoría, por lo que para que quede anulado definitivamente debe ser rechazado en ambas cámaras.