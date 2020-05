Los concursos docentes se realizarán de manera on line

Los concursos docentes serán de manera on line

Video: Los concursos docentes serán de manera on line

Video: Los concursos docentes serán de manera on line

El aislamiento social preventivo y obligatorio impuesto ante la pandemia del coronavirus, obligó a modificar la modalidad de los concursos docentes para evitar el traslado a las escuelas de quienes participan en este proceso y por ende, la aglomeración de personas en esta instancia.La Resolución 898 del Consejo General de Educación de Entre Ríos, implementada hace un mes y luego complementada con la Resolución 987/20, especifica cómo se implementa el procedimiento y aclara que las suplencias en este contexto de pandemia serán de carácter "transitorio". Según se explica en la misma, se incorporó esta medida, ya que "ante la situación de emergencia señalada, cierta cantidad de instituciones educativas de todos los niveles y modalidades no han podido realizar los llamados a concurso para la cobertura de espacios o cargos en las instancias que no contaran con listados vigentes".El concurso debe publicarse en la página oficial del CGE y en la Dirección Departamental de Escuelas (DDE) y una vez cumplido este paso "los docentes tendrán 24 horas para manifestar vía correo electrónico su voluntad de participar en el concurso virtual, especificando las vacantes de su interés, nombres y apellido, DNI, teléfono de contacto, correo electrónico". Se les pide además que adjunten "foto de la credencial de puntaje".Como ocurre habitualmente, se prioriza a quienes ya forman parte de la comunidad educativa de cada escuela. "En caso de no cubrirse con personal del establecimiento se deberá convocar a inscripción abierta", subraya la norma.En declaraciones al programade, Verónica Schmidt Directora Educación Superior del Consejo General de Educación, dio detalles de esta nueva modalidad a la hora de realizar los concursos docentes en el marco de la pandemia.