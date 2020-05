Cornejo: "El gobierno ha impuesto un discurso único que arrincona a todos"

El presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, acusó al Gobierno de "imponer un discurso único que arrincona a todos" y que cuestionó que no permita "deliberar públicamente con libertad" en el marco de la cuarentena obligatoria por coronavirus. .



"Yo creo que hubo un error: subestimamos el empoderamiento de Alberto Fernández. Acá el Gobierno ha impuesto un discurso único que arrincona a todos. Entonces, no podemos deliberar públicamente con libertad", sostuvo.



En declaraciones radiales, el legislador mendocino realizó una autocrítica sobre la oposición por haber "empoderado" a Fernández al comienzo de la cuarentena.



"Al empoderarlo al inicio la oposición al Presidente, él se envalentonó con ese discurso de que el ranking de cuántos muertos tenemos define el éxito de esta estrategia", indicó.



Para Cornejo, "un dirigente debe tener una estrategia que sea integral, que cuide el ránking de muertos pero que paralelamente cuide la economía, lo social, lo psíquico, lo sanitario de otras enfermedades". .



"Al decir que privilegian la vida y que el que está en contra de ellos va por el lado de la muerte, ¿Qué dirigente político va a estar por el lado de la muerte? Nadie del oficialismo ni la oposición va a querer que tengamos más muertes. Esa no es la discusión", se quejó.