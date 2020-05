El STJ ordenó la reincorporación de una empleada al municipio de Paraná

El Superior Tribunal de Justicia (STJ), falló a favor de una trabajadora de la Municipalidad de Paraná que reclamó por sus derechos al ser "despedida" por la actual gestión, según publica Diario Uno.



Juan Manuel Britos, abogado de Manuela Silvina Muñoz, señaló que fue notificado oficialmente de la resolución tomada por el STJ, la cual establece:



- HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, REVOCAR el pronunciamiento de la instancia inferior y, en consecuencia, ADMITIR la acción de amparo interpuesta por Manuela Silvina Muñoz contra la Municipalidad de Paraná.



- DISPONER la restitución de la actora a la situación de revista previa al dictado del Decreto No 393/20 PEM del 17/03/2020.



Dejo constancia que la sentencia que antecede, ha sido dictada el día 27 de mayo de 2020 en los autos "MUÑOZ MANUELA SILVINA C/ MUNICIPALIDAD DE PARANA S/ ACCION DE AMPARO", por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, integrado al efecto por los Señores Vocales Daniel O. Carubia (En disidencia por honorarios), Bernardo I. R. Salduna, Emilio A. E. Castrillón y Miguel A. Giorgio, quienes suscribieron la misma mediante firma electrónica.



A criterio del abogado, por la orden impuesta, al municipio le quedan dos caminos: Acudir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), o bien allanarse y acatar la resolución tomando a la afectada con los haberes correspondientes, más los caídos con intereses, y esperar qué sucede con el resto de las presentaciones de los afectados que se sintieron despedidos por la Municipalidad.



No se descartó que alguno de los restantes afectados con sus abogados, conocida la resolución de la Justicia, es que se reclame la inconstitucionalidad de la medida tomada por la Municipalidad, lo que llevaría a que deban reingresar a la comuna a los agentes despedidos.



Una jueza Civil y Comercial en el inicio del pleito, ante el reclamo de la trabajadora municipal, había fallado a favor de la Comuna, sin embargo, en la apelación ante el STJ, se revocó la decisión y ordenó la inmediata restitución a su cargo por haber sido mal despedida.



El planteo del abogado Britos, fue que "el argumento de la falta de presupuesto en la designación del cargo de la empleada municipal, chocaba con las fechas de designación y pase a planta permanente, los derechos obtenidos con el desempeño por el tiempo transcurrido, y en especial producir los despidos, justo en medio de una pandemia, cortando el hilo por lo más delgado".



"Si se analizaron medidas irregulares por parte de la designación de esta afectada y otros agentes municipales, se hubieran tomado los remedios del caso establecidos en la legislación, y no disponer la resolución extrema del despido", aseveró Britos.