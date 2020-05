Concejal cobró el IFE y dijo que su esposa lo anotó "de prepo"

No es el primer caso de un concejal que cobra los 10 mil pesos del Ingreso Familiar de Emergencia en un municipio salteño. Ya existe el antecedente de Guachipas. En este caso se trata del municipio El Quebrachal, en el departamento de Anta, donde al menos un edil cobró el subsidio destinado a los más necesitados.



El concejal del Quebrachal que cobró el bono es Héctor Rogelio Fernández del bloque MUQ, Movimiento Unido Quebrachaleño, quien, en una entrevista con FM La Esperanza, confirmó que es beneficiario del Ingreso Familiar de Emergencia.



Sin embargo, este caso tiene un condimento insólito, y es que Fernández, al ser consultado, luego del escándalo que se armó, por qué motivo se inscribió para recibir el subsidio, contó que con su esposa son monotributistas y llevan adelante una pollería, y aseguró que su esposa inició las gestiones para el cobro del IFE sin consultarlo.



El edil luego sostuvo que Anses le habría habilitado el trámite porque los haberes como concejal los percibe en negro, y por lo tanto no hay registros de sus ingresos. Sin embargo hizo público su recibo de sueldo, de 20 mil pesos, por lo que no queda claro por qué Anses le otorgó el IFE.



Lo cierto es que, tras el escándalo, Fernández aseguró que, si recibe el dinero del subsidio, este será donado a un merendero de la localidad. (Vía Salta)