Habilitaron las actividades deportivas al aire libre en Entre Ríos

Sobre los permisos para circular en Entre Ríos

El subsecretario de Redes Integradas de Salud, Marcos Bachetti, y el subdirector de Operaciones de la Policía de Entre Ríos, Comisario general Marcos Antoniow, estuvieron presentes, este miércoles, en el informe sobre el estado de situación provincial en relación al coronavirus.Según se comunicó en el reporte epidemiológico, en Entre Ríos siguen siendo 29 los casos confirmados de coronavirus; 24 dados de alta; 4 en estudio; y un total de 994 casos sospechosos fueron descartados.. El subsecretario de Redes Integradas de Salud, Marcos Bachetti señaló que "los Municipios son los que tienen que trabajar en los protocolos de adecuación de actividades, dónde se van a realizar las actividades físicas, horarios y las recomendaciones, entre la Secretaría de Deportes y el Ministerio de Salud, hacen estos protocolos para poder avanzar con estas actividades autorizadas".A su vez remarcó que "la cuarentena ha dado su resultado y mantuvo la curva plana de casos. Esto no quiere decir, que debemos relajarnos".El funcionario hizo referencia sobre la instalación del puesto sanitario en Brazo Largo, y señaló que "se trabajó en conjunto con la policía y enfermeras de la zona y del Departamento Islas. Allí, controlan la temperatura, se hace una ficha epidemiológica". Si se llegara a presentar un caso sospechoso de coronavirus, se activa un protocolo en coordinación con personal policial del Departamento Islas."Hoy es un lugar de entrada de personas desde Buenos Aires, debemos tener especial cuidado, para evitar la propagación", mencionó.Teniendo en cuenta las habilitaciones para que se aprueben las reuniones familiares, Bachetti, sentenció que "en relación a lo anunciado por el municipio de Crespo, desde el COES se está analizando esta situación, no es una actividad que este permitida dentro de lo que puede habilitar un municipio, porque el Decreto Nacional, es muy claro, sobre la habilitación de reuniones sociales".Al finalizar, reflexionó que "si bien se han habilitado muchas actividades nuevas, para volver paso a paso a la normalidad, eso no quiere decir que podamos relajarnos y olvidarnos de las medidas que hemos hablado en los últimos 60 días."En la oportunidad, el comisario confirmó que, y a posteriori, por lo cual,; la cual deberá ser solicitada a través de la web del gobierno nacional".

"Para la circulación interna se seguirá solicitando la documentación que se exigían hasta la fecha"

Asimismo, Antoniow aclaró que "por disposición del gobernador,, es decir, lo que se venía exigiendo como certificados especiales y certificaciones locales, las que seguirán teniendo su validez, independientemente que alguno pueda tramitar el nacional "."La situación en la provincia está controlada", remarcó el comisario al destacar que "los controles son más exhaustivos en función de las exigencias para aquellos que ingresan a la provincia".