Lorenzetti: "Hay que salir de una cuarentena global"

El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, dijo que la cuarentena por el brote de coronavirus debe tener un límite temporal y recordó que con las medidas para combatir la pandemia "los gobiernos no pueden avanzar sobre las libertades individuales".



Afirmó que "hay que salir de una cuarentena global" y concentrarse en los lugares donde el coronavirus está en expansión.



En diálogo con CNN Radio, dijo que en el mundo "hay mucho debate sobre cuál es el límite de las cuarentenas" y que "en cada país es diferente". "Nosotros tenemos que defender las libertades que se defienden en cualquier contexto, haya o no emergencias", afirmó y señaló que "hay un riesgo de autoritarismo a nivel mundial si la emergencia se prolonga en el tiempo".



Consultado sobre la Argentina, dijo que "felizmente se ha actuado dentro del Estado de derecho" durante el aislamiento obligatorio, con lo que pareció descartar que la Corte vaya a intervenir de algún modo contra lo resuelto por el Poder Ejecutivo. Aclaró que, mirando hacia adelante, se viene una etapa de transición que requiere ajustes. "En Argentina hay zonas donde no hubo casi contagio local y ahí no se justifica la cuarentena", insistió.



"La cuarentena se usaba en la Edad Media. Hay una actitud defensiva y tenemos que pasar a una actitud proactiva, de prevención, de lo que va a ocurrir. Cuando uno actúa a la defensiva, las medidas son válidas porque son excepcionales, pero tienen que estar limitadas en el tiempo", añadió.



Lorenzetti opinó también sobre las consecuencias de la cuarentena en la actividad del país. "La economía mundial se ha parado. No vamos a poder volver a la misma economía de antes", señaló.