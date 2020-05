Vuelta a las aulas: En algunas provincias sería antes de vacaciones de invierno

Política Jujuy adelanta vacaciones y será la primera provincia con clases presenciales

El Ministerio de Educación nacional está trabajando en protocolos destinados a posibilitar la vuelta a clases de manera presencial, que permanecen aún suspendidas desde mediados de marzo por la pandemia de coronavirus., explicó el ministro, Nicolás Trotta. En principio,, publicaLas clases presenciales fueron suspendidas el 15 de marzo pasado. Desde entonces, con diferencias y algunas dificultades según la zona y el establecimiento educativo, el vínculo entre docentes y estudiantes fue sostenido por vía remota, a través de plataformas digitales., que no es la misma en todo el país", explicó el ministro de Educación y como ejemplo puso que "no es igual la situación en el AMBA o en las grandes ciudades del país, como Córdoba y Rosario, que en otras donde no han tenido casos de coronavirus".Los protocolos para la reapertura de las escuelas tendrán en cuenta las diferencias en cada establecimiento educativo.Es posible que haya que limitar la cantidad de estudiantes que asisten cada día a las escuelas. En ese caso, Trotta consideró que"porque eso permite que los alumnos concurran a la escuela un día y al siguiente trabajen en su casa y ayuda a la regeneración de los vínculos educativos".Si hubiese que establecer prioridades para retomar las clases,De todas formas,según la fase de la cuarentena que atraviesen y tendrán que cumplir los protocolos que se establezcan para cada caso.