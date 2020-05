Crespo: "Si no cumplen los requisitos en las reuniones tendrán multa de $50.000"

La Municipalidad de Crespo, departamento Paraná, habilitó las reuniones familiares y sociales, con un límite de hasta 15 personas, según se dio a conocer este martes. Además, se definieron otras actividades que desde ahora se podrán realizar a pesar de la vigencia del Aislamiento Preventivo Social Obligatorio, dispuesto por el gobierno nacional ante la pandemia del coronavirus.", expresó aDario Schneider, intendente.Sobre las actividades recreativas, dijo que "para las caminatas, habíamos establecido un horario según la edad, y hasta el momento no hemos registrado un amontonamiento de personas,".Y agregó que "nos pareció oportuno acompañar todo el esfuerzo que se está haciendo, y darles la oportunidad de que las familias se reúnan"."Pero el decreto prevé algunas excepciones, las personas que se reúnan no deben tener ningún síntomas de enfermedades respiratorias. Apelamos a la responsabilidad de las personas a la hora de juntarse", aclaró.Sobre la situación epidemiológica del municipio, dijo que "no hemos tenido pacientes con coronavirus, ni casos sospechosos y estamos controlando todos los ingresos a Crespo"., indicó.Al respecto de la aprobación por parte de las autoridades, dijo que "tenemos un Consejo Consultivo Local junto al cual analizamos las nuevas habilitaciones. Nosotros elevábamos protocolo a la provincia de diferentes actividades, pero lamentablemente tengo que decir que nunca recibimos una respuesta"."Uno se cansa de esperar una respuesta y que nos acompañen en estas situaciones, y uno tiene que estar al frente de un municipio muy exigente que cumple, y que merece que tengan alguna recompensa por el esfuerzo que está haciendo", remarcó.Y agregó queAl ser consultado por la cantidad de jubilados que tiene Crespo, contó que "tenemos alrededor de cuatro mil adultos mayores, estuvimos haciendo la aplicación de las vacunas antigripales en forma conjunta con el hospital"."Estamos trabajando con las empresas que tiene empleados arriba de los camiones para que tengan todos los cuidados necesarios, y cada vez que entran y salen de la ciudad tienen una control sanitario y un seguimiento", dijo."Todos los días tenemos nuevos reclamos para la apertura de sectores, pero este martes tuvimos una reunión con los gimnasio y estamos esperando que se decreta a nivel provincial", finalizó.