Los tres obispos entrerrianos piden habilitar misas con participación de fieles

Solicitudes de los fieles

Fortaleza espiritual

Con los protocolos correspondientes

Atendiendo a esta necesidad espiritual del pueblo de Entre Ríos, los tres obispos de la provincia, hicieron llegar un pedido al Gobernador, Gustavo Bordet. Lo hicieron a través de una carta que le fuera entregada el 23 de mayo, y está firmada por Juan Alberto Puiggari, Arzobispo de Paraná, Héctor Zordán, Obispo de Gualeguaychú, y Luis Collazuol, Obispo de Concordia.En la misiva, los obispos entrerrianos, solicitan aprobar "la habilitación progresiva de los templos de la Iglesia Católica en el ámbito provincial, para celebraciones de la Misa y otros sacramentos, conforme a un Protocolo de Actuación Sanitaria que se establezca, entendiendo que la misma debe alcanzar también a los lugares de culto de diferentes credos", señala el texto de la misiva.Según los prelados católicos, reciben "constantemente muchas solicitudes de personas y comunidades pidiendo la apertura de los templos, a la participación de la santa Misa y los sacramentos, alimentos insustituibles para el fiel cristiano de su vida espiritual", argumentaron en el escrito al que accedió el sitioAdemás, en la carta, sostienen que "los efectos de la pandemia actual tienen no sólo dimensiones sanitarias, sociales y económicas, sino también alcance religioso".En este contexto, los tres obispos entrerrianos, aclaran que "la práctica religiosa es para los creyentes de toda confesión fuente de fortaleza espiritual, tan indispensable en tiempos como el que vivimos, como también de armonía familiar y comunitaria, y de serenidad psicológica".El pedido de los Obispos entrerrianos, recuerda que "en el ámbito de la jurisdicción provincial de Entre Ríos durante las últimas semanas no se ha dado circulación del virus Covid-19, reportándose sólo casos aislados, entendemos que estamos en condiciones de un regreso paulatino a las actividades religiosas en los templos".Los obispos son muy prudentes en su pedido y sostienen que es necesario que se realice "conforme a un Protocolo de Actuación Sanitaria que se establezca".Los Prelados saben que un protocolo no es suficiente. Por eso, según describen en la carta enviada al Gobernador, que "se requerirá el compromiso de que las autoridades religiosas de cada lugar de culto, tomen las medidas necesarias para el cuidado sanitario de todos los que asisten a sus templos, según sean sus características, dando estricto cumplimiento al protocolo sanitario que se establezca".