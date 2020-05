Dentro de la provincia continúan vigentes los certificados de circulación

Los certificados de circulación para actividades esenciales, cuidado de familiares enfermos y situaciones de urgencia siguen vigentes en la provincia de Entre Ríos.



Al respecto, la Ministra Rosario Romero aclaró a Elonce TV que "dentro de nuestra provincia y las ciudades, mantendremos las medidas que hasta ahora tenemos y los permisos que tenemos. Para salir de la provincia estamos en un total acuerdo con la renovación que estableció Presidencia de la Nación".



"Tenemos una situación distinta a lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. No obstante, tenemos un piso de libertades y derechos que hasta el momento seguiremos manteniendo, con todas las precauciones que se conocen: lavarnos las manos, tapabocas", dijo.



Sobre los operativos y controles que se realizan para dar cumplimiento al aislamiento social, preventivo y obligatorio, dijo que "el balance sobre los controles es muy positivo. Se hace en base a protocolos que hay que cumplir. Aspiramos a llegar a 15 días sin casos nuevos en la provincia y mantener la cifra de 29".



Por otra parte, comentó que "en las cárceles tenemos medidas más profundas de limpieza y de no contacto con los familiares. No hay ni un solo caso en las cárceles entrerrianas". Elonce.com