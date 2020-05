Cuarentena en Entre Ríos: "Confiarnos sería caer en nuestro propio fracaso"

El director de Salud Mental, Carlos Berbara, el secretario de Gestión del Ministerio de Producción, Ricardo Armocida, y la secretaria de Modernización, Lucrecia Escandón, brindaron este sábado el estado de situación provincial en relación al coronavirus.Según se comunicó en el reporte epidemiológico, en Entre Ríos siguen siendo 29 los casos confirmados de coronavirus; 23 dados de alta; 10 continúan en estudio; y un total de 956 casos sospechosos fueron descartados."El éxito de los números puede llevar a una falsa idea de confianza que no es real", aseguró Berbara al remarcar que la continuidad de días sin casos registrados "puede generar una falsa expectación de confianza respecto a los contagios y queremos dejar en claro que esto no es real"."El cumplimiento de la cuarentena es lo que da estos resultados", al advertir que "si se flexibilizaran por demás las medidas de control, seríamos víctimas de nuestro propio fracaso".En este sentido Berbara, agregó que "las variables epidemiológicas que debemos contemplar son regionales y globales que algunos países han debido lamentar", por lo que destacó que en nuestro país y provincia "el cuidado y el aislamiento social son las que han generado el éxito"."Confiarnos en estos resultados" dijo, y agregó: "Flexibilizar por demás los cuidados de uso de tapabocas, el no hacer reuniones, el seguir lavándonos las manos y demás cuidados serán los que permitirán seguir teniendo resultados positivos en la provincia", informó.Escandón, en tanto, comunicó que "unas tres mil personas llegaron a Entre Ríos en el marco del operativo Regreso a casa "."Se tramitaron 2700 solicitudes (no personas), de las cuales, 1700 consiguieron el certificado que fue aprobado por Nación para regresar a su domicilio habitual; y de esos 1700, el 70% son entrerrianos que volvieron a su provincia, y el 30% restante tiene que ver con solicitudes de movilidad entre ciudades de la provincia", detalló.En la oportunidad, Escandón advirtió el "aprovechamiento por parte de algunas empresas de transporte -colectivos, traficcs o combis- que no están consideradas como vehículo particular para ser habilitados para el traslado de entrerrianos; sí el caso de remis o taxis".Asimismo, aclaró que "las solicitudes se realizan una por vehículo que se trasporta, por responsable familiar o grupo que se traslada hacia la provincia, donde se debe consignar a quienes viajan como acompañantes dentro del formulario"."En caso que un entrerriano vaya a buscar fuera de la provincia a otro para volver a su domicilio habitual, debe ser consignado como conductor; y ese único certificado que se emite sirve para el traslado de todo el grupo y el conductor incluido", especificó.Para mayores datos, los interesados deben comunicarse al 0800 555 8500; a WhatsApp del Erbot 343 698-5515; o vía e-mail a regresoacasa@entrerios.gov.ar Punto aparte, Escandón aclaró que "el gobierno nacional, responsable de generar los certificados para actividades esenciales, cuidados de familiar enfermo y situaciones de urgencia, comunicó que dichos certificados caducarán para quienes se movilizan en Capital Federal y el AMBA, no así para el resto del país"."Los certificados nacionales para circular siguen teniendo vigencia en Entre Ríos", destacó.Armocida, por su parte, anunció que "un 85 a 90% de las actividades están habilitadas, pero nos quedan actividades relevantes por razones sanitarias, como el sector turístico"."No obstante, la Provincia la secretaría de Turismo acompaña a los prestadores turísticos y se piensa el día después porque tendrá un cambio en su perfil de abordaje de generación de recursos y actividades, para que el sector pueda salir adelante cuando estén dadas las condiciones sanitarias para tal fin", prometió.