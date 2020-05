Dictaron prisión preventiva para el ex viceintendente detenido por trata laboral

Política Policía Federal detuvo a ex vice intendente por trata en una de sus propiedades

El juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, dictó lay Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia de la Nación, que encabezó Germán Garavano durante la presidencia de Mauricio Macri.La prisión preventiva comenzó a cumplirla este viernes en la Unidad Penal de Concordia.Spañoletti fue detenido en la madrugada del jueves 21 en su finca de Colonia Ayuí, a 40 kilómetros de Federación, en el departamento Concordia, durante un operativo conjunto entre la Policía Federal y la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, junto con integrantes del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata.A partir de las averiguaciones realizadas, se pudo establecer que en total fueron diez los misioneros que llegaron hasta Ayuí para trabajar en el establecimiento de Spañoletti. Sólo quedaron cinco; los otros cinco volvieron a su provincia por sus propios medios.En las primeras horas del jueves, Spañoletti fue llevado a la delegación Chajarí de la Policía Federal al aguardo de la resolución del juez Seró, que finalmente decidió aplicarle prisión preventiva por 30 días y derivarlo a la cárcel de Concordia, según publica el sitioLos cinco trabajadores misioneros rescatados de la finca de Spañoletti, oriundos de la localidad de Montecarlo, regresaron este viernes 22 a su ciudad. Fueron trasladados en un vehículo de la Escuela de Suboficiales General Francisco Ramírez.Según publicó el diario, los trabajadores fueron recibidos por el equipo municipal encabezado por el intendente Jorge Lovato, representantes del área Salud Pública y de la Policía de Misiones, para ponerse al tanto de la situación y de las solicitudes dispuestas por el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia. Y fueron derivados a sus domicilios, donde deberán cumplir una cuarentena de 14 días por la pandemia de coronavirus.Los cinco misioneros, con domicilio en distintos puntos de Montecarlo, habían viajado a Entre Ríos antes de la pandemia con la esperanza de mejorar su economía con trabajos temporarios, pero terminaron siendo explotados laboralmente.Sobre la llegada de los misioneros, el intendente Lovato sostuvo que "recibimos a los cinco vecinos, se los veía en buen estado de salud y como municipio nos comprometimos a asistirlos a ellos y a sus familias. Tendremos un equipo interdisciplinario para realizar un acompañamiento, más que nada por la situación que les tocó vivir, siguiendo los lineamientos que nos da el Ministerio de Derechos Humanos a través del área de Trata de Personas"."A esta altura, uno no puede creer que sucedan estas cosas, que sean vecinos de Montecarlo que viven y tienen a su familia en su municipio. Lo que sucedió no es normal. Sí es normal que muchos trabajadores de estación y que se dedican a la tarefa viajen en época de interzafra, pero no bajo estas condiciones", agregó el alcalde.Sobre el seguimiento a estas personas, se supo que durante los próximos días serán monitoreados por integrantes de Salud Pública, siguiendo los protocolos de prevención de Covid-19.Además se realizará un monitoreo del estado de salud general de cada uno de ellos y en los próximos días, desde el municipio, se brindará asistencia psicológica para ellos y sus familias. Todos los informes serán elevados al ministerio correspondiente.