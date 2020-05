En la Provincia iniciaron 1603 causas penales por incumplimiento a la cuarentena

Registro de la Propiedad Inmueble y Dirección de Inspecciones Jurídicas

En el informe sobre el estado de situación provincial en relación al Coronavirus. Estuvieron presentes el secretario de Justicia, Pablo Biaggini; la directora de Educación Primaria del CGE, Mabel Creolani; y el coordinador General de la Unidad Ministerial de Programas y Políticas de Salud para Personas Mayores, Esteban Sartore.", comentó el el secretario de Justicia, Pablo Biaggini.A su vez, explicó que continúa vigente el Programa Regreso a Casa y han solicitado la vuelta a la provincia 2400 personas que "realizaron la solicitud respectiva vía web, de las cuales el Estado Nacional ha aprobado 1511"."En lo que respecta a las actividades que se llevan a cabo en los Registros que dependen del Ministerio de Gobierno y Justicia, el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia y la Dirección de Inspecciones Jurídicas, funcionan en este momento, con normalidad en lo atiente a la tramitación de petición que pueden formular los interesados, resguardando y cumpliendo con los protocolos sanitarios", Además señaló que a las oficinas se puede ingresar a través de un turno telefónico.En cuanto al funcionamiento del Registro Civil, "los nacimientos se vienen inscribiendo normalmente, con turnos asignados mediante comunicación telefónica. Tienen que concurrir los progenitores y el menor", explicó.Teniendo en cuenta la expedición de DNI, Biaggini agregó que "". La solicitud se debe realizar a través del consultas@renaper.gov.ar , manifestando el motivo de la misma.Para aquellos casos que no sea posible la expedición del DNI digital, las oficinas del Registro Civil, mediante turnos programados.", declaró.Continúa la posibilidad de expedición de actas vía correo electrónico, a la dirección actasarchivos@ennrtrerios.gov.ar , donde el registro lo emite digitalmente y tiene la misma validez de uno escrito. En los próximos días de pondrá a disposición los turnos web."El Consejo de la Magistratura, en cuanto a su organización administrativa, no ha dejado en ningún momento de funcionar, aun durante la suspensión de plazos administrativos, el personal del consejo estuvo concurriendo a las instalaciones y continuaron avanzando en todas las actividades y expediente que no estuviesen sujetos a plazos o a resolución por parte del consejo como órgano integrado por los consejeros", afirmó el secretario."Desde la Dirección del Servicio Penitenciario se vienen adoptando medidas tendientes para evitar la propagación en los ámbitos carcelarios del covid-19. En este sentido se articuló con el COES, capacitaciones para los directores de trabajadores penales". Ante un posible caso de coronavirus, se aplican los mimos protocolos sanitarios para las unidades penales que para el resto de la sociedad.Teniendo en cuenta el uso de pulseras electrónicas para las personas que cumplen prisión domiciliaria, el funcionario mencionó que "no habido modificaciones en cuanto al modo en cuanto se controlan las prisiones domiciliarias. La provincia cuenta con un número limitado de pulseras, con lo que el número total de internos que pueden ser pasibles de ser derivados a domicilios, en ningún caso puede exceder de esa cantidad, independientemente, de lo que disponga a la justicia. Tales casos que exceden a la totalidad de pulseras quedan a la espera de que eventualmente por cumplimiento de la disposición de pena, se libere una pulsera que este en uso actual".