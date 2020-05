Enseñanza en la virtualidad: "Los problemas se ven más en los primeros grados"

, dieron cuenta los trabajos que se vienen realizando, el secretario de Justicia, Pablo Biaggini; la directora de Educación Primaria del CGE, Mabel Creolani; y el coordinador General de la Unidad Ministerial de Programas y Políticas de Salud para Personas Mayores, Esteban Sartore.



Este sábado, sobre el estado de situación provincial en relación al Coronavirus"En este momento de pandemia priorizamos la salud de los niños y niñas, y de los adultos que integran la comunidad educativa de todas las escuelas primarias públicas de la provincia de Entre Ríos", resaltó Creolani."Estamos desarrollando un trabajo intenso, en equipo, en tres ejes fundamentales, el organizativo, el pedagógico y el institucional. En el marco del organizativo, realizamos un trabajo colaborativo, simultáneo, de planificación integral y estratégica, con los departamentos que componen la Dirección de Primaria de la provincia. En la misma línea, lo hicimos con las otras áreas que componen el CGE y también con las direcciones departamentales de escuelas y los equipos supervisivos que corresponden a este nivel, en el acompañamiento respecto a la toma de decisiones político- pedagógicas que tienen que ver con los procesos de enseñanza yd e aprendizaje de todos los niños y niñas de este nivel educativa", puntualizó.De la misma manera, la directora de Educación Primaria del CGE, Mabel Creolani, aseguró: "A pesar de la compleja realidad que nos situó la pandemia, se ha logrado una respuesta rápida de todo el colectivo docente, que trabaja en 1106 escuelas primarias públicas de la provincia, distribuidas en los 17 departamentos, con un total de 101.286 estudiantes", resaltó.En el eje pedagógico, "nos hemos organizado a su vez respecto de sub ejes, uno de los principales es el trabajo con los supervisores, que son mediadores territoriales. Tuvimos la interacción con los 90 supervisoras que tiene en territorio la provincia. Ellas son las voces que nosotros necesitamos desde el organismo central, que nos ponen en situación sobre cómo están desarrollando las actividades los alumnos y alumnas del nivel, cuál es la mediación que pueden hacer las escuelas con las familias, que en este momento están sosteniendo la continuidad pedagógica de todos los alumnos".Dijo que se busca "fortalecer el vínculo con las familias para poder sostener la continuidad pedagógica de los estudiantes, porque sabemos que es el primer derecho que tienen los niños y las niñas, de acceder a una educación de calidad".Mencionó que en la próxima ronda de consultas a nivel pedagógico "van a estar también especialistas para fortalecer el rol y función de los supervisores como acompañantes pedagógicos de los equipos directivos y a su vez, estos puedan compartir el marco teórico y así ir mejorando las propuestas que están elaborando cada una de las escuelas".Trabajan asimismo en un aula virtual "en donde nos encontramos con todos los informes que envían los supervisores por zona y departamento, comunicando el desarrollo que están haciendo cada una de las escuelas urbanas, rurales y de islas, y qué llegada concreta tienen las propuestas de las escuelas y alumnos". Hay además, dijo, en esta aula virtual capacitaciones para maestros de ciclo.Ante la consulta de Elonce TV, aseveró que están "finalizando una segunda etapa", en la que se hicieron algunos cambios en los contenidos, en relación a la primera etapa. Nos tuvimos que tomar un tiempo para esperar que se direccionen estas formas de enseñanza y aprendizaje remota. Llegado este momento se pudo entender cómo interactuar, como pensar la enseñanza remota, a través de la virtualidad en algunos casos, en otros no está la virtualidad y en este caso, llegaron después de un tiempo, los cuadernillos de Nación. En este escenario heterogéneo, estamos con los equipos supervisivos en la recolección de datos. Los supervisores nos están enviando datos cuantitativos, para poder construir indicadores y poder tener con mayor realidad, cuáles son las dificultades que denotan las devoluciones que hacen las familias a las escuelas".Resaltó que ya cuentan con información de algunos departamentos. "Los números son alentadores en relación a las respuestas que dieron las familias con la devolución de las tareas y las actividades", resaltó."Los problemas que más se evidencian es en los primeros grados, entendiendo la alfabetización inicial, no sólo en el área de lengua. Es integral y atañe a todas las áreas curriculares, a las matemáticas como a las ciencias", aseveró.La virtualidad nos enseña "que hay estrategias que se pueden desarrollar y otras que no. Estamos registrando los problemas que trae la virtualidad a la hora de la enseñanza y los aprendizajes".