Coronavirus en el país: el Presidente anuncia hoy la continuidad de cuarentena

El presidente Alberto Fernández, tras mantener este viernes por la tarde en la residencia de Olivos un encuentro con el ministro de Salud, Ginés González García, y su equipo consultivo de expertos que siguen la evolución de la pandemia de coronavirus, este sábado anunciará una nueva prórroga del aislamiento obligatorio cuya etapa actual vence el domingo.



De la reunión participaron además, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; su vice Cecilia Todesca; la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti y los infectólogos Pedro Cahn y Pablo Bonvehi, entre otros. Luego mantuvo una teleconferencia con mandatarios provinciales en cuyas provincias siguen registrándose casos de coronavirus, como el de Córdoba, Juan Scharetti, y el de Chaco, Jorge Capitanich.



El anuncio de la prórroga del aislamiento y su modalidad a partir del lunes se realizará este sábado.



Esta semana, al participar de un acto en el partido bonaerense de Tigre, el jefe del Estado dejó en claro que el confinamiento continuará y señaló: "No es como algún tonto repite, que nos enamoramos de la cuarentena. Vamos a seguir haciendo esto porque está visto que es lo que hay que hacer; si no, miren los resultados".



En el último anuncio de prórroga, el 8 de mayo, Fernández había decidido que la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) continúe en la fase 3 del aislamiento, ya que es la región con mayor circulación del virus y cantidad de contagios, en tanto que al resto del país pasó a la fase siguiente de la cuarentena, la 4.



En la Argentina, algunas provincias avanzan con las aperturas. Tienen pocos casos, no tuvieron hasta el momento o los contagios se detuvieron. No es el caso del AMBA, donde la curva crece y parece acercarse a un pico.



El retroceso parcial, una reacción ante el crecimiento marcado de contagios registrado en los últimos días en la Capital y la provincia de Buenos Aires, se sentirá principalmente en el transporte público de pasajeros entre los dos distritos: solo podrán viajar los trabajadores de actividades esenciales, que deberán tramitar un nuevo permiso, tal como se acordó en la cumbre tripartita de Nación, provincia y Ciudad.



El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde se registra el mayor salto en la cantidad de casos, analiza además si dispone el cierre de una parte de los comercios reabiertos la semana pasada, para contener la propagación del virus. El jefe de gobierno se reunirá a la mañana con su equipo de trabajo para analizar los indicadores sanitarios y los índices de circulación de personas, y determinar si hay algo por revisar.