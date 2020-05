Muchos entrerrianos que regresan no estuvieron en zonas de circulación del virus

En el informe sobre el estado de situación provincial en relación al Coronavirus estuvieron presentes el director de Epidemiología, Diego Garcilazo; la secretaria de Inversión Pública y Desarrollo Territorial, Laura Bevilacqua; y el secretario de Deportes, José Gómez.



La cantidad de casos de coronavirus en la provincia, las cifras continúan en 29 casos confirmados, 916 descartados, y 22 casos dados de alta. Respecto a la evaluación de casos, hay un paciente que se encuentra en terapia intensiva.



Teniendo en cuenta las personas que ingresan a la provincia señaló que "hasta el momento hemos tenido 1500 personas del programa Regreso a casa, pero no todas han vuelto de lugares donde había circulación activa de la enfermedad. Solo el 50 por ciento de personas, evaluadas, ha estado en zonas de circulación. En cuanto al sistema de repatriados, hemos recibido alrededor de ocho personas por semana que ingresan de otro país".





En relación a que la provincia entre en la quinta etapa de la curentena el funcionario dijo que "las fases de apertura de la pandemia no solo dependen de la situación provincia, sino nacional, por lo tanto, hay grupos de expertos que evalúan cuales son estas fases y a su vez, se están llevando reuniones provinciales para determinar el avance o no de las distintas fases. Las decisiones al respecto se hacen con mucha cautela, porque la experiencia indica que todavía hay mucha gente susceptible de contraer la enfermedad".