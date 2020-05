APS solicitó a Bahl que convoque a paritarias para discutir un aumento salarial

"Apenas asumió la gestión del intendente Bahl, en diciembre hicimos una pedido de una suma a cuenta de futuros aumentos; y en lo que va del año éste es el tercer pedido de convocatoria a paritarias que sin bien sabemos que el contexto no es el mismo, destacamos que los trabajadores tenemos un atraso salarial desde mayo de 2019", comunicó a Elonce TV la secretaria General de la Asociación Personal Superior (APS) de la Municipalidad de Paraná, Alejandra Levrand.



"Somos comprensivos de la situación pero también somos realistas del magro salario que tienen los trabajadores municipales que desde mayo de 2019 no ha recibido ningún incremento salarial", remarcó la sindicalista al aclarar que "los trabajadores hemos sido muy respetuosos y pacientes tanto en la gestión anterior, a la que reclamamos y no nos escuchó, como de la actual con la que, en lo que va del año, solo tuvimos dos encuentros".



"Estamos a la espera de la convocatoria del intendente", insistió Levrand al apuntar que "ya es hora que reúna con el sector que depende de él".



"Apelamos a la sensibilidad del intendente para que convoque en forma urgente a discutir el salario que es muy bajo", sentenció la sindicalista al denunciar "recortes de módulos productivos, de tareas especiales a trabajadores que están en sus casas por la cuarentena".



En tanto, Eva Uhrig, en representación de los pasivos del sector, comentó que "el aumento que se dio en noviembre del año pasado, al ser no remunerativo, no llegó a los jubilados".



"Apoyamos este pedido de convocatoria a paritarias porque el jubilado también necesita que el activo reciba un aumento", explicó.



Por su parte, el secretario gremial de la APS, Ariel Garay, comparó: "El salario mínimo garantizado de un empleado municipal es de alrededor de 20 mil pesos, siendo que la línea de indigencia es de aproximadamente 18 mil pesos y ni hablar de la canasta básica de alimentos, que ronda los 40 mil pesos".



"Pedimos un gesto por parte del intendente, que se siente a discutir paritarias, porque el empleado no paró y garantizó todos los servicios; siendo que el Ejecutivo municipal continúa realizando nombramientos en cargos políticos", apuntó.



"Estamos próximos a comenzar el segundo semestre y no hay miras de un aumento, y sí de recortes", denunció. (Elonce)