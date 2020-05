Media sanción a la veda de la pesca deportiva y comercial en Santa Fe

La Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción al proyecto de ley de una veda por 180 días a la pesca deportiva y comercial en Santa Fe, con motivo de la histórica bajante del Río Paraná. La norma exceptúa la pesca para subsistencia familiar.



Legisladores y organizaciones no gubernamentales reclaman desde hace al menos un mes la necesidad de instaurar una veda de pesca en el Paraná, ya que la bajante del río provoca perjuicios en las condiciones de reproduccio?n de los peces.



"El Paraná tiene una de las faunas más importante del país y resulta imprescindible protegerla ante la actividad pesquera indiscriminada", destacó la diputada provincial de Juntos por el Cambio Ximena Sola, quien remarcó que quedarían exceptuados aquellos casos en que se pesque desde la costa con el único fin de proveerse de alimento para él y su familia. "El Paraná tiene una de las faunas más importante del país y resulta imprescindible protegerla ante la actividad pesquera indiscriminada"

Sola remarcó que varios diputados de diferentes bloques acercaron propuestas similares. "Nos pareció prudente llegar a un acuerdo común que contenga los principales puntos de cada una de las iniciativas y hoy podemos darle media sanción a esta ley que esperamos que sea tratada de manera inmediata por la cámara Alta", sostuvo.



Destacó que la prohibición de 180 puede "ser levantada antes si existe un mejoramiento efectivo del caudal", y remarcó: "Las consecuencias de no tomar las medidas necesarias a tiempo pueden derivar en daños irrecuperables para el ecosistema del río y también a futuro para quienes desarrollan actividades comerciales de pesca dado que en un futuro no será posible realizarlo". (La Capital)