Alberto Fernández: "No presto atención a quien hace política en la pandemia"

El presidente Alberto Fernández aseguró que no le presta atención a quien "hace política en la pandemia", tras las críticas del ex gobernador de Mendoza y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, a la estrategia del gobierno para enfrentar el coronavirus y sostuvo que, en su lugar, "estaría preocupado por la deuda y la situación económica" de esa provincia tras la gestión del actual diputado nacional.



"No le presto mucha atención a alguien que hace política en la pandemia. Me parece que yo estaría preocupado por la deuda y la situación económica que tiene Mendoza, que le ha exigido al actual gobernador pedir tanta ayuda al gobierno nacional", sostuvo Fernández en una conferencia de prensa que ofreció en Tucumán, junto al gobernador Juan Manzur y funcionarios del Gabinete Nacional.



El presidente respondió así al ser consultado sobre los dichos Cornejo, quien volvió a criticar al Ejecutivo nacional por la gestión de la pandemia de coronavirus y advirtió sobre el impacto que podría tener en la economía el aislamiento social preventivo y obligatorio impuesto para evitar la propagación del virus.



"A mí no me gusta hacer política en la pandemia", insistió el mandatario, quien volvió a diferenciar el comportamiento de la oposición en el contexto de crisis que atraviesa el país a raíz del coronavirus.



En ese sentido, remarcó que "hay dos tipos de oposición: los que gobiernan, con ellos me estoy entiendo muy bien porque conocen los problemas que tenemos; y los otros que escriben en Twitter y hacen declaraciones, Cornejo no gobierna", remató el Presidente desde Tucumán, segunda parada, después de visitar Santiago del Estero, en el primer viaje que realiza al interior del país, desde el inicio de la pandemia.



Cornejo, diputado nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), había calificado como un "un error garrafal" que se haya planteado "una contradicción entre salud y economía", y sostuvo que eso quedará "muy claro cuando empiecen a verse los resultados económicos de la pandemia".