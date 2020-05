Decretaron nuevas excepciones a la cuarentena en tres provincias

El gobierno nacional habitó nuevas actividades en las provincias de Santa Cruz, Chubut y Corrientes y exceptuó a todas las personas afectadas a esos servicios del aislamiento social, preventivo y obligatorio.



A través de la Decisión Administrativa 876/2020, publicada este viernes en el Boletín Oficial con las firmas del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Ginés González García, se habilitaron las nuevas actividades, como la reapertura de gimnasios, bares y restaurantes en la provincia de Corrientes.



Las tres provincias hicieron sus pedidos ante la Jefatura de Gabinete, que en forma conjunta con las autoridades sanitarias aceptó habilitar las nuevas actividades.



En el texto oficial se aclara que "en todos los casos se deberá garantizar la organización de turnos, si correspondiere y los modos de trabajo y de traslado que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio del COVID-19".



Asimismo, el Gobierno establece que las personas involucradas en las nuevas actividades deberán limitar sus movimientos "al estricto cumplimiento de la actividad o servicio exceptuados".



"Las empleadoras y los empleadores deberán garantizar las condiciones de higiene, seguridad y traslado establecidas por las respectivas jurisdicciones para preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores, y que estos lleguen a sus lugares de trabajo sin la utilización del transporte público de pasajeros", se apunta en el Boletín Oficial.



En la provincia de Corrientes se habilitaron actividades comerciales y de servicios, como la reapertura de gimnasios, bares y restaurantes.



"Se deja constancia que en el informe de petición se establece que la Provincia de Corrientes no tiene ciudades o centros urbanos superiores a 500.000 habitantes y está considerada como una Provincia Libre de circulación viral", aclaró la jefatura de gabinete de la Nación.



"Asimismo, los protocolos fueron acompañados por el propio Gobernador (Gustavo Valdés), en consecuencia, cuentan con la anuencia sanitaria de la Provincia", agregan.



En tanto, en a provincia de Santa Cruz se habilitaron restaurantes, confiterías y servicios de delivery y Take Away (Comidas para llevar).



Finalmente, en la provincia de Santa Cruz se habilitó el transporte público interurbano de pasajeros entre puntos determinados:

1- En el trayecto que abarca entre las ciudades de Rada Tilly y Comodoro Rivadavia.

2- En el trayecto que abarca entre las ciudades de Esquel y Trevelin.





