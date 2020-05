Ex viceintendente detenido por trata: Detalles del operativo en la estancia

Política Policía Federal detuvo a ex vice intendente por trata en una de sus propiedades

Un procedimiento de la Dirección de Trabajo junto al personal de la Policía Federal Argentina, desató un escándalo en el departamento Federación, ya que tras el mismo, se detuvo al ex vice intendente, Juan Luis Spañoletti, acusado de Trata de personas.El operativo se realizó en un establecimiento rural de Colonia Ayuí (departamento Concordia), donde se encontraron a cinco personas que trabajaban en el lugar y estaban en deplorable situación."En base a una denuncia que recibí de los muchachos que terminamos constatando en el establecimiento, me puse en contacto con el delegado de la Dirección de Trabajo de Concordia y ellos, una vez que ingresaron al lugar, vieron las condiciones en las que estaban viviendo", explicó Silvio Pucheta, de la Dirección de Trabajo."Automáticamente, me llamaron y activamos el protocolo de trata de personas por las condiciones en las que estaban viviendo", dijo el funcionario provincial a, explicó.Pucheta indicó que las personas rescatadas del establecimiento, fueron trasladadas hacia Chajarí y en las próximas horas, serán derivados a la ciudad donde tienen su domicilio.Tras la denuncia, Silvio Pucheta, dijo a", resaltó.De esa manera, "se constataron las deplorables condiciones en las que estaban viviendo y hacía tres días que no comían. Además, dormían en el suelo de una casilla. Otro de ellos, dormía sobre las", describió Pucheta.El funcionario provincial de la Dirección de Trabajo reveló a, más precisamente, de La Criolla" y que también estaría involucrado en la causa.En cuanto a las próximas actuaciones de la Dirección de Trabajo, Pucheta sostuvo que "se labrarán multas por falta de inscripción y otras cuestiones", explicó. Elonce.com