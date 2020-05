Impulsan el uso de lenguaje inclusivo en documentación oficial de Diputados

Se presentó una nueva iniciativa que promueve la utilización de lenguaje inclusivo y no sexista en la expresión verbal y en la redacción escrita de todo documento oficial, comunicación y dispositivo legal emanado de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.El proyecto de resolución es impulsado por la diputada Stefanía Cora (Frente Creer-PJ) y es la segunda iniciativa que se presenta con el fin de promover la utilización del lenguaje inclusivo. El anterior fue presentado por la diputada Mariana Farfán y, fuentes legislativas manifestaron que ambos se unificarían.El nuevo proyecto "tiene por objeto disponer la erradicación de expresiones, imágenes y comunicaciones sexistas o discriminatorias hacia toda persona, e impulsar la promoción de herramientas para convertir el lenguaje excluyente y sexista en igualitario"Se promueve "la utilización de lenguaje inclusivo y no sexista en la expresión verbal y redacción escrita de todo documento oficial, comunicación y dispositivo legal emanado de la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos".En este marco, el cuarto artículo del proyecto dispone la modificación del artículo 59º del Reglamento de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.En cuanto a la presentación de proyectos, establece que "todo asunto promovido por los diputados deberá presentarse a la Cámara en forma de proyecto de ley, de resolución, de declaración o como pedido de informes, con la excepción de las cuestiones de orden y de las indicaciones verbales a que se refiere el Título X. Estos proyectos serán presentados digitalmente, o en su defecto por escrito, a la Mesa de Entradas y Salidas, por lo menos 24 horas antes de la establecida para entrar a sesión", detalla Apf."Igual disposición regirá para los proyectos e iniciativas del Poder Ejecutivo, el Superior Tribunal de Justicia y las iniciativas populares, comunicaciones, sanciones, notas y cualquier asunto dirigido a la Cámara. Si la Comisión de Labor Parlamentaria considera de importancia algún asunto promovido por cualquier diputado, se accederá a darle ingreso"."Los proyectos y comunicaciones que fueran presentados después del plazo señalado, tendrán entrada en la Cámara en la sesión siguiente", se señala en otro artículo del proyecto y además se apunta que "será obligación del Secretario, dos horas después de la establecida para la recepción de los asuntos ingresados, poner a disposición de los bloques la lista de los Asuntos Entrados".También establece que "los proyectos de ley, de resolución, de declaración y los pedidos de informe deben redactarse usando lenguaje inclusivo y no sexista".En diálogo con "Y de repente la noche" (Radio UNER), la diputada Cora destacó que se "están articulando alianzas con diputadas de la oposición para articular proyectos que tengan perspectiva de género".En el tercer artículo de la iniciativa se define al lenguaje no sexista "al que evita el sesgo hacia un sexo o género en particular".En tanto, se señala que "se entiende por lenguaje inclusivo aquel que ni oculte, ni subordine, ni jerarquice, ni excluya a ninguno de los géneros y sea responsable de considerar, respetar y visibilizar a todas las personas, reconociendo la diversidad sexual y de géneros".En los fundamentos, Stefanía Cora sostuvo que el proyecto tiene por finalidad "garantizar y proponer la erradicación de toda expresión, imagen y/o comunicación sexista o discriminatoria hacia toda persona en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos"."En el siglo XXI, afirmar que el lenguaje no es neutral no requiere de grandes explicaciones; que construye la realidad más que reflejarla, también es un concepto con más de un siglo de elaboración. Asimismo, que las relaciones de poder entre las personas se transmiten en el discurso también dejó de ser un secreto hace décadas. Es decir, cualquier reflexión respecto de los usos y costumbres de la lengua deja al descubierto la discriminación hacia las mujeres y disidencias silenciada por medio de la omisión en un lenguaje que generaliza en masculino", aseguró la diputada provincial."Entendemos que el lenguaje sexista está presente en los usos que hacemos de la lengua y no en la lengua en sí misma. Esos usos visibilizan e imponen el orden androcéntrico de la cultura en la que vivimos y nos comunicamos", sostuvo y definió a androcentrismo como "una forma de ver, entender y nombrar al mundo desde un supuesto universal masculino que toma a los varones como la medida de todas las cosas"."Las normas, las prácticas y las instituciones se encuentran impregnadas de una mirada que pretende ser neutral, pero que, en realidad, es androcéntrica e invisibiliza las necesidades, demandas específicas y el reconocimiento de otras realidades. Estos usos refuerzan estructuras de discriminación y exclusión, camuflando diversas formas de violencia simbólica, base fundamental del sistema patriarcal", enfatizó en otro párrafo de los fundamentos."Cuando hablamos de patriarcado nos referimos a un sistema que legitima la desigualdad entre los géneros, que se reproduce y manifiesta en todos los ámbitos de la vida social, a la vez que se aprende y se transmite de generación en generación conformando subjetividades", manifestó, y expresó: "Teniendo en cuenta entonces todas las consideraciones antes expuestas, constituye el objetivo de la presente iniciativa el garantizar y promover la erradicación de expresiones, imágenes y comunicaciones sexistas o discriminatorias hacia todo persona en el ámbito de esta Cámara, así como, promover el uso de un lenguaje incluso y no sexista".Para Stefanía Cora, que "sea dentro de las propias instituciones democráticas donde se comience a reflexionar sobre la forma y los usos de la lengua resulta fundamental para impulsar y fomentar esta discusión en el entramado social en miras a lograr una igualdad real de trato y no meramente formal", concluye.