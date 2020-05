Salvarezza: "Hay gran cantidad de desarrollos que están avanzando en el país"

Otros proyectos en marcha, en relación con el tema Covid 19

, se refirió en diálogo con el programaque se emite, al nuevo "NEOKIT-COVID-19" que desarrollaron científicos argentinos y que fue presentado por el presidente de la nación, Alberto Fernández.El "NEOKIT-COVID-19" permite obtener resultados en menos de 2 horas con similar sensibilidad que las técnicas actuales de PCR y fue aprobado por la ANMAT."El 9 de marzo nos juntamos laboratorios farmacéuticos, infectólogos, miembros del Ministerio de Salud, virólogos, para pensar que podíamos hacer desde Ciencia y Técnica en ese breve tiempo que teníamos. Encontramos algunas ventanas de posibilidades, una de ellas era el diagnóstico.Ahí pusimos el eje en dos temas, uno en métodos rápidos de detección de anticuerpos, que fue lo que se anunció hace unos diez días; y también test de diagnóstico del genoma del virus, de una manera más rápida y más versátil de la que hoy llevamos adelante mediante las PCR", rememoró a, el ministro al recordar cómo se gestó la idea."Ya tenemos 10 mil determinaciones disponibles,Es un test sencillo, en lugar de emplear ocho horas y un equipamiento que es complejo, porque se necesita un termociclador, que vale unos 70 mil dólares, a pasar a un kit que requiere un baño que puede ser seco o húmedo, de mantener la temperatura a 65º. Se lleva a cabo en dos pequeños tubos y con un cambio de color se puede determinar la presencia o no de virus.", manifestó en el mismo sentido.y ahora "el caso sospechoso es simplemente 37, 5º, tener dolor de garganta y dificultad para respirar, para oler y para el gusto. Por eso, cada vez tenemos más casos para tener que testear, hay muchos más sospechosos y con una zona muy 'caliente', que en torno a Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires obliga a tener más disponibilidad y más versatilidad en los testeos", recordó el ministro, en diálogo conEsto, dijo,Mencionó que hay dos kits que ya están aprobados, "el serológico de Andrea Gamarnik y este otro que ya está aprobado por la Anmat. Pretendemos que este desarrollo sirva a nuestro país, que no haya una cuestión comercial de por medio que dificulte la distribución como tiene que llegar. El tema más importante para nosotros es que el Ministerio de Salud nos diga cuál va a ser su demanda, este a su vez está en contacto con los ministerios de las provincias y coordinará en la medida que haya demandas de este tipo de kits, así se irá distribuyendo".Hay uno que está en Anmat, muy semejante a Neokit, pero que en lugar de usar tubitos, utiliza citas: también detecta el virus y es muy rápido; va a ser puesto en el mercado por otra empresa de base tecnológica y es un desarrollo de la Universidad de San Martín, la Universidad de Quilmes, con investigadores del Conicet".Además "hay una empresa argentina que va a presentar un kit para PCR que hoy se utiliza y que en la actualidad hay que conseguir en el exterior, pero hecho en el país"."Hay otro desarrollo que es el plasma hiperinmune. Se trata del plasma de un paciente que superó la enfermedad, el virus no está presente pero tiene anticuerpos, los que pueden ser donados a través de un proceso que se llama plasmaféresis. A una persona que se e cuente en grave estado. Con esto tal vez evitamos que vaya a un respirador. A esta estrategia de dar plasma con anticuerpos, Argentina la usó hace mucho tiempo, en épocas de la fiebre hemorrágica y sirve, en Estados Unidos ye n Europa también anduvo bien. En este desarrollo también está involucrado el Ministerio de Salud, con investigadores, hospitales y puede ser alternativa terapéutica, no ya de diagnóstico, sino para proveer una mejora de salud en las personas", resaltó.En tanto, apuntó que hay grupos que en el país están trabajando en el desarrollo de vacunas . "Hay un proyecto que está siendo financiado proel Ministerio, con la Universidad del Litoral y del Conicet y también de una empresa", indicó el ministro. Al mismo tiempo subrayó que la plataforma CuidAR, que permite "bajarla al celular y hacer el test de autodiagnóstico, también fue desarrollado en el Ministerio y por la fundación Sadosky que depende del mismo"."H", puso relevancia Salvarezza.De la misma manera, expresó que en estos dos meses "hemos puesto alrededor de 400 millones de pesos para apalancar estos desarrollos. No hemos tocado un solo peso del financiamiento de las otras actividades. Inexplicablemente había presupuesto sin gastar, le pedimos al BID que nos permitiera reasignar ese dinero y tuvimos una buena respuesta".. Estamos muy por debajo de lo que estábamos en 2015. Subimos algunos escalones, por ejemplo, mejoramos los montos de las becas, duplicamos los ingresos de la carrera del Conicet, le dimos el 25 % de aumento en subsidios, pero la verdad es que todavía hay que subir mucho más".