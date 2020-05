El gobierno recibió a intendentes de Cambiemos en el marco de la emergencia

Además, se abordaron temas como adicionales al personal esencial que encaró el gobierno desde el inicio de la pandemia. En el encuentro se habló de "madurez polìtica" y los presidentes municipales valoraron el diálogo con las autoridades provinciales.



"Cada uno de nosotros, que formamos parte de partidos políticos y defendemos la política como herramienta de transformación de la sociedad, entendemos que también acá hay una dimensión que es política y que requiere que desde la madurez política podamos encontrarnos para superar este contexto difícil", indicó Stratta.



Acompañaron a la vicegobernadora las ministras de Gobierno, Rosario Romero, de Salud, Sonia Velázquez; de Desarrollo Social, Marisa Paira; y el ministro de Economía, Hugo Ballay, y la coordinadora de Obras del ministerio de Planeamiento, Eugenia Mayr. La delegación de presidentes municipales de Cambiemos estuvo integrada por Pedro Galimberti, de Chajarí; Darío Schneider, de Crespo; Gustavo Vergara; de Ramírez; Rafael Cavagna, de Nogoyá; y Bruno Sarubi, de La Paz.



El encuentro se concretó en el Salón de los Gobernadores de la Casa Gris luego de que los presidentes municipales de Cambiemos publicaran el sábado pasado un comunicado de siete puntos, de los cuales uno de ellos era la solicitud del encuentro "para abordar las problemáticas por las que atraviesan los municipios entrerrianos".



Al recibir a los intendentes de los cinco municipios, Stratta remarcó: "Hace pocas horas en una de las conferencias de prensa que se brindan diariamente desde la Provincia para dar el informe epidemiológico a los entrerrianos, pero también para señalar lo que cada área viene llevando adelante, el gobernador Gustavo Bordet daba cuenta del esfuerzo de la Provincia, con una inversión de 672 millones de pesos en este contexto de la pandemia, para fortalecer el sistema sanitario y también pero también para atender problemas de la dimensión social y la económica".



"Esa postura es la del Presidente Alberto Fernández y la del gobernador Gustavo Bordet, dijo Stratta, quienes entienden que la prioridad es el cuidado de la salud de la población. Sostuvo igualmente que el diálogo y el trabajo articulado con los municipios es una característica de la gestión. "Así lo hemos entendido durante los cuatro años anteriores y queremos ponerlo en práctica también ahora. Ustedes son intendentes reelectos, conocen el modo en que se ha trabajado en estos años", agregó Stratta.



La valoración respecto del diálogo permanente fue compartida por los presidentes municipales, quienes valoraron el encuentro y manifestaron una consideración favorable respecto de la situación sanitaria en la provincia. Diálogo permanente La ministra Romero agradeció la labor que han hecho desde los Municipios con la policía, la verdad que no ha sido sencillo. Esto nos sorprendió a todos y nos sacó del ritmo actual. A los ministerios, a los intendentes y a los gobernadores. Nosotros en la Provincia registramos 1592 detenidos por incumplimiento del aislamiento, 19.900 notificaciones por incumplimiento. De las notificaciones de cuarentena 3.964, aparte de las que hace por su cuenta el Ministerio de Salud y tenemos 145 vehículos secuestrados a partir de una medida nacional que alentó el tema del secuestro de vehículos", informó la ministra Romero.



La ministra entregó a los intendentes un informe pormenorizado de todas las medidas que se han tomado hacia el interior de las cárceles. "Es un informe que le pasamos al Superior Tribunal y a la Legislatura. Hemos construido entre el año pasado y este, dos módulos nuevos, uno en Paraná y otro en Concordia. Estamos con una composición en la ciudad de Federal, con un predio que nos cedió el ministerio de salud que era del Hospital de Salud Mental. En uno de los grandes módulos de ese hospital se está haciendo una adaptación para hacer celdas que albergarían unas 80 personas. Dentro del plan por planificación tenemos presupuestado la construcción de dos módulos en la granja de Gualeguaychú".



"Con la Ministra de Salud estamos trabajando y adaptando las cárceles para prevenir una eventual necesidad de aislar algún grupo de personas en el caso de que haya alguna sospecha de COVID. Hasta ahora no lo ha habido, tenemos 2400 internos y ningún caso dentro de las cárceles. Si lo hubiera, las medidas ya las estamos tomando y Salud va a hacer una capacitación para médicos del Servicio Penitenciario, en este sentido". La situación económica El ministro de Economía, Hugo Ballay, aclaró que la decisión de formar un fondo para asistir a los municipios con problemas financieros redundó en una mejor situación para aquellos gobiernos municipales que tuvieron problemas para pagar los sueldos. "Pusimos a disposición 150 millones para atender a los municipios que justifiquen la imposibilidad de pagar salarios. No existe ninguna discriminación política, al contrario, ayudamos nueve municipios, de los cuales varios son de Cambiemos", precisó Ballay.



En ese contexto, Ballay explicó: "El presidente Alberto Fernández destinó 120.000 millones de pesos para atender la emergencia. De ese monto 60.000 millones fueron a ATN, de los cuales se distribuyeron 40.000 millones, incluso tomando como parámetro adicional la cantidad de habitantes, lo que beneficia a las provincias más grandes pero tiene su justificación en el desarrollo de la pandemia".



De los otros 60.000 millones que constituyeron un fondo para obras públicas, el ministro señaló que todavía restan algunas definiciones de parte del gobierno nacional, pero indicó que Entre Ríos fue la primera provincia en completar la documentación respectiva. Los intendentes habían pedido información al respecto. También en ese caso, explicó, que los fondos se distribuirán por el criterio de coparticipación federal de impuestos y un criterio adicional por población, que terminará favoreciendo a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "También aquí se puede observar que no hay discriminación política".



También se abordó la situación de los trabajadores y jubilados provinciales, lo mismo que la de los trabajadores municipales. Ballay confirmó que la decisión del gobernador Bordet es garantizar en los primeros días del mes el pago del "80 o 90 por ciento de los haberes" para quienes menos perciben, e hizo notar que la Provincia aún no completó el pago de la totalidad de los haberes de abril, quedando pendiente un saldo para aquellos que perciben más de 155.000 pesos. Asistencia social A su turno la titular de Desarrollo Social, Marisa Paira, explicó la forma de distribución de la asistencia social. "Ha sido totalmente institucional con las 174 localidades de la provincia. Por ejemplo los módulos (alimentarios) se distribuyeron de acuerdo al criterio de coparticipación y se incorporó a las Juntas de Gobierno", precisó.



Paira indicó que se reforzaron los montos de la tarjeta Sidecreceer para comedores comunitarios, que se duplicó asistencia alimentaria de hogares de adultos mayores, que se aumentaron las partidas para comedores escolares y que esas medidas se trabajaron con las áreas de Desarrollo Social de todos los municipios. "Toda la asistencia se distribuyó de manera institucional, lo señalo a raíz de lo que se había planteado en el documento de los intendentes", remarcó.



En la extensa enumeración, también remarcó la puesta en marcha del Plan Cobijar, que arrancó con la distribución de 6000 frazadas, también siguiendo los índices de coparticipación a los municipios; la estrategia de asistencia desplegada en los comedores escolares y comunitarios, a través de la entrega de viandas y de módulos en casos especiales, al igual que el refuerzo del programa Copa de Leche.



El panorama sanitario



En tanto, la titular de Salud, Sonia Velázquez se refirió a "un punto que fue resonante" en el documento de los intendentes, que solicitaba realizar testeos de detección rápida del Covid-19.



La ministra brindó una explicación minuciosa del desarrollo de la situación sanitaria en la provincia y del trabajo realizado a partir del criterio de caso sospechoso. En ese sentido, advirtió que no debe subestimarse la situación y que circunscribir la pandemia y estrategia sanitaria a los testeos puede ser una forma de hacerlo.



En el mismo sentido describió la forma en que, bajo la guía del Instituto Malbrán "se cumplieron las condicionalidades científicas para poder desarrollar nuestras propias tomas de muestras y procedimientos que se llevan adelante para certificar oficialmente (el contagio), perteneciendo a la red de virología del país".



"Hemos invertido muchísimo en la estrategia de vigilancia epidemiológica", indicó Velázquez en otro párrafo de su intervención, durante la cual también señaló que la situación sanitaria actual debe ser responsablemente cuidada por todos para poder preservarla.