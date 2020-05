Diputados aprobó adhesión al formato digital de seguro vial y carnet de conducir

Planta de Agua de la ciudad de Paraná



Proyectos de Ley aprobados

Proyectos de Declaración

Proyecto de resolución

Pedidos de Informes

Homenajes

En la misma fueron aprobados importantes proyectos de expropiación de inmuebles y adjudicación de predios para distintas obras de importancia en diferentes localidades de la provincia. También se aprobaron proyectos de Leyes que determinan la adhesión de la provincia a la ley de Tránsito, estableciendo la Licencia Nacional de Conducir en formato Digital, al igual que la exhibición del comprobante del seguro vial tanto en papel como de manera virtual o digital.En el inicio de la tercera sesión ordinaria, el presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano informó que "a partir de la próxima semana, y organizados por turnos, se comenzará a realizar la firma digital de diputadas y diputados". "Esto será un paso más hacia la democracia digital y servirá para ser utilizada tanto para los instrumentos públicos como para la vida privada de cada una y cada uno", sostuvo Giano y destacó el trabajo de las distintas áreas del órgano legislativo para que el proceso sea realizado en estos tiempos de pandemia".En la sesión se debatieron y aprobaron los proyectos de Ley que contaban con dictámenes favorables de las distintas Comisiones de trabajo de la Cámara. La diputada Carina Ramos, presidenta de la Comisión de Legislación General, fue quien informó sobre el dictamen alcanzado sobre nueve proyectos analizados en dicha comisión: "Todo esfuerzo que hagamos, que garantice y posibilite herramientas, como así también la realización de obras, tendrá incidencia directa en el ejercicio de los derechos humanos" señaló Ramos y añadió: "Quienes hoy legislamos en la provincia, compartimos el compromiso de trabajar en una agenda y en el debate de propuestas cuyo principal objetivo sea el bienestar de las entrerrianas y entrerrianos".Los proyectos aprobados declaran de utilidad pública y sujeto a expropiación a distintos inmuebles -de acuerdo a las ordenanzas respectivas- en la ciudad de Concordia, Chajarí, Paranacito, General Galarza, Bovril, Viale y Paraná, de importantes locaciones para el funcionamiento y mejoramiento de cada localidad: -por el que se autoriza al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda a donar a favor el Municipio de Viale, un inmueble de su propiedad, con destino a calle pública (Exp. 21108); por el que se acepta la donación formulada por la Municipalidad de Villa Paranacito, de inmueble con destino a la construcción del edificio de la Dirección Departamental de Escuelas de Islas del Ibicuy (Exp. 21305); por el que se autoriza al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda a donar a la Municipalidad de Concordia, dos inmuebles de su propiedad destinados a calles públicas (Exp. 22847); por el que aceptan dos fracciones de terreno dentro de inmuebles de mayor extensión, de la Cooperadora "Gurisito" de la Escuela Primaria Nro. 112 "Independencia" de la ciudad de Bovril (Exp. 22865); por el que se adjudican inmuebles para el programa de Mejoramiento Barrial de la ciudad de Concordia (Promeba Dos, Concordia noroeste) (Exp. 22889); por el que se adjudican inmuebles para la radicación definitiva de los grupos familiares que actualmente se encuentran habitando en el éjido de la ciudad de Concordia (Exp. 23098); por el que se adjudica inmueble de la planta urbana del Municipio de Chajarí con destino a la construcción del edificio de la Escuela Secundaria Nro. 15 "San Antonio" (Exp. 23103); por el que se acepta la donación formulado por la Municipalidad de Parancito, de un inmueble con destino a la construcción del edificio de la Unidad Educativa Nro. 11 "Sonrisas de Sol" (Exp. 23274); - por el que se acepta la cesión de los derechos y obligaciones de una parcela de terreno a favor de integrantes de la Cooperadora de la Escuela Primaria Nro. 42 "El Santo de la Espada" de la localidad de General Galarza, destinada a ese establecimiento (Exp. 23566).También se aprobó el proyecto de Ley que incorpora al plan de obras públicas -aprobado por el Artículo 21º de la Ley de Presupuesto Nº 10.754- la obra de "Optimización del sistema de captación de agua-cruda-Refuncionalización y aumento de producción en Planta Ramírez y Nuevas redes maestras y enlaces desde Centro Distribuidor Ejército" en la ciudad de Paraná (Exp. 24141). El diputado Julio Solanas se refirió a esta obra a la que calificó como "muy importante" para la ciudad. "El gobierno nacional tiene como prioridad a la salud pública y se ha tomado el tiempo de considerar este proyecto que busca optimizar la Planta Potabilizadora de Agua de Paraná y a la antigua planta de calle Ramírez, como así también generar actividad económica y empleo" .Por su parte el diputado Zacarías agregó que "se debe apuntar no solo a la inversión en el caudal de potabilización sino también a invertir en la línea domiciliaria, ya que la mayoría de los problemas de pavimento de nuestra ciudad es por causa de la falta de mantenimiento de las cañerías".En la sesión fueron aprobados los proyectos de Ley por el que la provincia adhiere a la Ley 27.510 -modificatoria de la Ley Nacional de Tránsito 24.449- que permite la exhibición del comprobante de seguro, ya sea en formato papel impreso o digital a través de dispositivos electrónicos, y otro proyecto que dispone la adhesión de la Provincia al anexo de la Agencia de Seguridad Vial, estableciendo la Licencia Nacional de Conducir en formato Digital.En referencia a estos proyectos el diputado El diputado Gustavo Zavallo afirmó que "se trata de nuevas formas de uso que nos permiten la tecnología y un avance en cuanto al cuidado al medio ambiente, enmarcado en la despapelización a la que desde hace varios años apuntamos". Uriel Brupbacher, quien preside la Comisión de Comunicaciones y Transporte, destacó que en contexto de pandemia "también nos habilita a evitar exhibir la documentación y poder hacerlo desde la pantalla del celular".También fue aprobado otro proyecto presentado por el presidente de la Cámara, Angel Giano, por el cual la Provincia adhiere a la Ley Nacional N.º 26985, referido a la Red Mundial de Escuelas Scholas Ocurrentes.Otros proyectos sancionados fueron de Declaración en relación al desarrollo de la ciencia y el coronavirus. Los primeros de ellos presentados por el diputado Sergio Castrillón, por el que declara beneplácito por la aprobación del primer test nacional para medir los anticuerpos contra el coronavirus, desarrollado por un equipo de científicos, investigadoras e investigadores del CONICET y la Fundación Leloir, y también por la creación del nuevo test nacional "Neokit-Covid-19? que permite detectar el coronavirus SARS-COV-2 en menos de 2 horas. El mismo fue desarrollado por científicos del Instituto de Ciencia y Tecnología Dr. César Milstein (CONICET-Fundación Pablo Cassará)."Felicitamos a científicas y científicos, a investigadores e investigadoras de nuestro país, que además de ir asesorando a nuestro presidente están trabajando para encontrar soluciones ante el virus que nos atraviesa. El desarrollo del kit es un orgullo para todos los argentinos y mucho más para el CONICET, que ha demostrado la capacidad y la excelencia de la comunidad científica", expresó Castrillón.Por su parte el diputado Gustavo Zavallo, presentó el proyecto aprobado en esta tercera sesión ordinaria, que declara de interés la Radio Educatic Paraná, desarrollada en el marco del Proyecto Radio Educativa Digital. La diputada Ramos argumentó que "el proyecto nace como iniciativa de un grupo de docentes paranaenses para afrontar la pandemia de manera creativa. Esta herramienta permite a través de las nuevas tecnologías el trabajo interdisciplinario en los distintos niveles educativos".En el orden del día se trató además el Proyecto de Declaración presentado por las diputadas Stefanía Cora, Carina Ramos, Mariana Farfán, Silvia Moreno, Paola Rubattino, Carmen Toller y los diputados Juan Manuel Huss, Juan Navarro, José Cáceres, Leonardo Silva, Juan Pablo Cosso, Gustavo Zavallo, Angel Giano, Diego Lara, Sergio Castrillón, Jorge Cáceres, José Kramer y Julio Solanas por el que se manifestó "repudio y preocupación por las declaraciones machistas y violentas vertidas por Ricardo Bussi, legislador y presidente del Bloque de Fuerza Republicana de Tucumán". "Bussi niega la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, desestimando las luchas y conquistas del movimiento feminista, y desconociendo la existencia de las situaciones de violencia de género y feminicidios, en pos de justificar el Proyecto de Ley que impulsa para que la Provincia de Tucumán no se adhiera a la Ley Micaela" indicó la diputada Cora encargada de fundamentar el proyecto y aseveró que en nuestra provincia tiene particular importancia este tema ya que la Ley Micaela deja un legado del trabajo en pos de la igualdad de derechos "se lo debemos a la Negra", manifestó en alusión a Micaela García.Luego del cuarto intermedio, se aprobó el proyecto de resolución ?Expte. Nro. 23.950--, por el cual se solicita se realicen gestiones ante el Ministerio de Transporte de la Nación para que revea el cierre de la delegación de la CNRT en Paraná. "Este ente hace referencia a la posibilidad de prevenir e inspeccionar y el sostenimiento del empleo de los inspectores en toda la provincia", argumentó el diputado Solanas en relación a la necesidad de reabrir la delegación provincial.Respecto a distintos pedidos de informes presentados por las y los legisladores, los mismos fueron remitidos a las áreas pertinentes del Poder Ejecutivo: pedido presentado por los diputados Troncoso, Zacarías, Anguiano, Vitor, Satto y la diputada Acosta sobre el destino dado al material extraído por la empresa Luis Lossi S.A. en la repavimentación del camino de acceso a la localidad de Puerto Yeruá, Departamento Concordia; pedido presentado por los diputados Maneiro, Brupbacher, Zacarías, Troncoso, Vitor, Cusinato y las diputadas Foletto, Jaroslavsky y Acosta sobre la situación existente en relación al COVID-19 respecto a la impresión de las boletas de pago del Impuesto Inmobiliario Urbano (segundo anticipo); pedido presentado por los diputados Zacarías, Vitor, Troncoso y la diputada Acosta sobre el robo de dosis de vacuna antigripal en el Hospital de Niños San Roque de Paraná; pedido presentado por los diputados Brupbacher, Maneiro, Zacarías, Vitor, Cusinato, Troncoso y las diputadas Foletto, Acosta y Jaroslavsky sobre si han llegado facturas de consumo de energía eléctrica en la provincia que no se corresponden con facturaciones anteriores ni con los incrementos conocidos y el pedido de informes de los diputados Troncoso, Cusinato, Brupbacher, Anguiano y las diputadas Jaroslavsky y Acosta sobre el número de becas destinadas a transporte escolar que otorgó el Instituto Becario de la Provincia en el corriente año.En el momento de los reconocimientos, se hicieron homenajes a distintas figuras del país. El diputado Juan Domingo Zacarías destacó la figura de José "Pepe" Mujica, quien fue presidente de la República Oriental del Uruguay, en un nuevo aniversario de su natalicio.Por su parte, el diputado Néstor Loggio mencionó a una luchadora social que falleció en los últimos días como consecuencia del coronavirus, Ramona Medina, una militante barrial. Además repasó las acciones humanitarias del sacerdote Carlos Mugica: "Hizo una opción preferencial por los pobres y vivió en consecuencia; tuvo un oído en el evangelio y otro en el pueblo", sostuvo Loggio, homenaje al que adhirió el diputado Julio Solanas, quien por su parte manifestó que el sacerdote fue "un revolucionario que prefirió a los humildes y estuvo presente en cada uno de los problemas de los barrios y sus soluciones".También Solanas reconoció la figura de Néstor Kirchner, quien asumió la presidencia de la Nación el 25 de mayo de 2003: "Fue la esperanza venida del sur, quiero rendir homenaje a su obra pero también a su pensamiento" sostuvo el diputado. La diputada Stefanía Cora, destacó en igual sentido la necesidad de "recuperar la figura de un hombre que con su vida movilizó a que miles de jóvenes nos enamoremos de la política".Además Cora adhirió a todos los homenajes realizados y se refirió a la relevancia que tuvo el 25 de mayo en el desarrollo del país mencionando el rol de Entre Ríos: "nuestra provincia fue parte de otra idea de país, de pensarnos en una República de Entre Ríos".Por su parte el diputado Juan Manuel Huss destacó la figura del doctor Ramón Carrillo e hizo un reconocimiento a quien "realizó importantes acciones sanitarias que marcaron un antes y un después en el sistema de salud de nuestros país". "Recordar su figura en esta época, en medio de la pandemia, lo hace aún más grande de lo que fue", manifestó Huss.La diputada María del Carmen Toller adhirió al homenaje realizado a la figura de Ramón Carillo y destacó uno de los logros sanitarios Carrillo: "Villa Paranacito fue la primera localidad entrerriana en implementar el sistema de Agentes Sanitarios. Hoy nos parece algo común pero debemos recordar las luchas que existieron para poder realizar ese sistema".Además,Toller hizo mención al pasado 15 de mayo fecha en que se celebra el Día Mundial del Siciliano.El diputado Uriel Brupbacher junto a la diputada Lucía Varisco centraron su homenaje a Alfredo Tomás Maffioly, ex integrante de la Cámara quien también fuera militante radical y dirigente deportivo. "Maffioly fue un ejemplo de democracia para todos los jóvenes a través de su credo político", sostuvo Varisco.El Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, celebrado el pasado 17 de mayo, fue reconocido por la diputada Mariana Farfán que resaltó que "estas fechas sirven para recordar que seguimos siendo una sociedad a la que le falta mucho y nos invitan a trabajar para ser todavía mejores". Y concluyó: "Es momento de revisar qué futuro queremos para nuestras hijas e hijos, no solamente desde las leyes sino desde nuestro rol en la sociedad".A su turno, el diputado Julián Maneiro se refirió al próximo 31 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día de la Energía Nuclear: "Hay decisiones estratégicas en el desarrollo de un país que tienen que ver con la soberanía energética, a esas decisiones hay que festejarlas porque superan las ideologías partidarias y se unen para hacer grande a un país".Por último, el diputado Manuel Troncoso adhirió a los homenajes realizados y manifestó que "el padre Mugica fue un defensor de las causas sociales".