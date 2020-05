COVID-19 en Entre Ríos: Planifican la asistencia a los barrios populares

"La obra pública nunca estuvo parada en Entre Ríos"

El director General de Primer Nivel de Atención del Ministerio de Salud, Lautaro Torreani, el el subjefe de la Policía de Entre Ríos, Crio. Gral. José Lauman, y la directora administradora de Vialidad Provincial, Alicia Benítez, brindaron este miércoles el informe sobre el estado de situación provincial en relación al coronavirus."Si bien Entre Ríos no tiene circulación viral, sí estamos articulando con las diversas organizaciones territoriales de los municipios, para planificar la llegada a los barrios populares", indicó Torreani al señalar que en el marco de la pandemia "se capacita a los equipos para acceder y solucionar los problemas lo más cercano posible a los municipios"En este sentido resaltó que también se trabaja "para los controles de embarazo, adolescencia y salud sexual y reproductiva".Por último resaltó que Entre Ríos "no estaría en etapa para controlar geriátricos, ya que no tiene circulación viral", pero sí aclaro que los casos sospechosos "se certifican con epidemiología de Entre Ríos en caso de ser necesario".Por su parte, Lauman destacó que todas las personas que circulan en rutas deben contar con una autorización de circulación."Tanto el conductor como el acompañante y cada integrante del vehículo debe contar con su propio permiso nacional y les será exigido en cada paso caminero", recordó el comisario."Cada persona que conduce como su acompañante tienen que tener su certificado nacional correspondiente para poder circular", aseguró el subjefe de la Policía entrerriana, y remarcó que les será exigido por la autoridad policial a cada uno de ellos.Respecto al paso de fronteras de Entre Ríos, el comisario señaló que están siendo "muy controladas y se han intensificado las exigencias de circulación", cosa que además es nuevamente controlada "por los municipios en cada ingreso de ciudad con el apoyo de la policía local"."Toda persona que circula en la ruta tiene que estar autorizado por las certificaciones nacionales", volvió a insistir."Estamos cumpliendo con los protocolos de salud para la protección del personal de empresas y de Vialidad y estamos cumpliendo con la Obra Pública en Entre Ríos", aseguró Benítez al destacar que "todas las zonales de Vialidad están trabajando".En este sentido agregó: "Hemos tenido que estudiar cada acción porque si bien estaban autorizadas las obras, no así los proveedores ni las canteras, pero todo si bien todo se sigue desarrollando según los planes de trabajo ha demandado un trabajo coordinado entre todas las áreas de gobierno y con los privados".Asimismo señaló que periódicamente "hemos ido incorporando personal" y adelantó que la semana próxima "seguirán incrementándose".Por último resaltó: "Hemos dotado a todos los trabajadores de los insumos que el Ministerio de Salud nos ha ido solicitando" y remarcó como lo más importante: "Hemos logrado que el personal no se quede sin trabajo ya que en modo directo tenemos más de 1.000 personas trabajando y mucho más de forma indirecta".Ante la consulta respecto a los trabajos efectuados durante la pandemia, recordó que desde el área "hemos presentado un plan al Gobernador donde nos ha surgido toda la demanda del territorio provincial", pero reconoció que la pandemia "nos ha cambiado las prioridades".En este sentido señaló: "Continuamos con las obras iniciadas y mañana seguirán saliendo licitaciones en los diarios sobre nuevas obras, pero el principal problema sigue siendo conseguir los insumos", comentó, y reafirmó: "En la medida de las posibilidades continuaremos con la aplicación del plan de trabajo presentado oportunamente".Por último señaló que al tener los caudales de aguas bajos "hemos trabajado en puentes y alcantarillas".