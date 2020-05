La administración pública trabaja con "la mitad o un tercio del personal"

Sociedad La Asociación Mutual de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos obtuvo su matrícula

La ministra de Gobierno, Rosario Romero, señaló aque los empleados de la administración pública entrerriana "ya están trabajando", pero aclaró que "no tenemos un regreso masivo de todo el personal, porque si tuviésemos la situación de alguien enfermo, tendríamos que poner en cuarentena a todos"."Lo que estamos haciendo es trabajar en todas las áreas de la administración con los plazos ya vigentes, porque se reanudaron el lunes pasado. Estamos con un plantel de la mitad o un tercio de personal, mientras que las personas de riesgo se mantienen haciendo trabajo desde su casa", explicó la funcionaria.Adelantó que "seguiremos trabajando de esta manera, on line, hasta que cesen los efectos de la pandemia en Argentina. Hay que lograr que las libertades que son graduales las vayamos acompañando de mucha conducta ciudadana".Interrogada por este medio sobre la circulación de gente en la provincia, expresó que "el movimiento en las calles es natural, porque casi el 60 % de las actividades están autorizadas. Advierto muchísima prudencia, puesto que de noche no circula nadie. Esto nos hace ver que la gente ha tomado conciencia, que tiene que ver con preservar la salud propia y la de los demás".