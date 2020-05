Agmer: "Este contexto de pandemia pone en evidencia la desigualdad educativa"

La educación, después de la cuarentena

Desde el Instituto de Investigaciones y Estadísticas de AGMER comenzó, en abril, un relevamiento sobre. La participación en la encuesta es de carácter voluntario y las respuestas son anónimas.Al respecto, el secretario general de Agmer, Marcelo Pagani, comunicó aquede escuelas urbanas y rurales, públicas y privadas, de todos los niveles y modalidades del sistema educativo de la provincia"."Este es el primer trabajo de tres; ayer lanzamos una nueva encuesta dirigida a los equipos de conducción de las escuelas y la tercera, será a los estudiantes", adelantó.En la oportunidad, el sindicalista refirió que, ante esta "situación excepcional", desde Agmer se pretende determinar; y el 30% restante era proveniente de talleres y cursos; sólo muy pocos tenían postgrados que dar un soportante mayor", reveló Pagani en comunicación con"Luego se definió que cada escuela iba a establecer las características de ese acompañamiento pedagógico; y la encuesta arroja que en el nivel primario y secundario se llevaron adelante procesos de revisión y enseñanza de nuevos conocimientos", acotó.Es que respecto de "la desigualdad educativa", el sindicalista apuntó que el relevamiento se centró en determinar "aquellos que tienen la posibilidad por conectividad y recursos tecnológicos de poder participar de este acompañamiento pedagógico"."Porque también hay un gran universo de alumnos entrerrianos que no tienen esa posibilidad y sí accedieron a un cuadernillo que fue entregado por los supermercados, que desde el sindicato cuestionamos por la falta de acompañamiento al ámbito rural", agregó.De acuerdo a lo manifestado por el sindicalista, "en todo el país hay docentes y alumnos con dificultades, o con la conectividad o la falta de recursos tecnológicos". Y según anticipó, la encuesta de Agmer reveló que"Desde el sindicato reconocemos y valoramos lo que significó para los docentes el trabajo desde sus casas, pero esto no pudo haber sido posible sin las familias y los entornos más cercanos de nuestros gurises", destacó.Consultado al sindicalista cómo se preparan los docentes entrerrianos para una eventual salida del aislamiento, éste anticipó que "desde hace un mes, un equipo con sólida formación pedagógica está absolutamente abocado a la post cuarentena en términos pedagógicos en un contexto sanitario muy difícil"., reconoció."Es una situación compleja en la que debemos cuidar la salud, y los niños, si bien no son grupo de riesgo, pueden transmitir este virus y llevarlo a sus familias", remarcó."No tenemos ninguna duda respecto a que el proceso de enseñanza y aprendizaje es en el aula, la forma en la que el docente interactúa con los gurises; porque estos recursos a distancia son eso, recursos que valoramos en este contexto", diferenció.En relación a la cuestión salarial, Pagani reconoció la "preocupación" de Agmer "porque el proceso inflacionario sigue avanzando".y en consecuencia entendemos que durante la cuarentena deberían lanzarse proceso de discusión salarial porque claramente se necesitan los aumentos", argumentó.