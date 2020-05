Intendente eliminó recategorizaciones otorgadas por su antecesor y hay polémica

El presidente municipal de Rosario del Tala, Luis Schaff, mediante el Decreto 077, de fecha del 13 de mayo, eliminó las recategorizaciones a empleados municipales de planta permanente, las que habían sido otorgadas en junio de 2019 por el jefe comunal anterior, lo que provocó una baja en los sueldos de hasta casi un 40 por ciento, pudo saberEl 27 de junio y 4 de julio de 2019, respectivamente, el presidente municipal saliente, Hugo Pitura, por decreto en conformidad con el gremio municipal, le concedió recategorización a empleados municipales de planta permanente de aproximadamente 20 años de antigüedad, no solo como un gesto de reconocimiento sino para mejorar su estabilidad laboral.El miércoles de la semana pasada, por Decreto municipal, el actual intendente dio de baja a esas promociones con el criterio de que "esa gestión lo hizo también en el 2015", en lo que los empleados considerarían "un juego de revancha política", sin tener en cuenta lo que los afecta esta medida a los empleados que están en plena emergencia nacional. "Cuando todos los precios aumentan y se prohíben despidos en Rosario del Tala, se ataca directamente el sueldo municipal", manifestaron las fuentes a este diario digital. En tanto, el gremio hasta el momento no ha tomado medidas en la defensa de los mismos.Por otro lado, en el decreto de la baja en la recaudación, que si bien es cierto, habría que evaluar de qué manera se aumentó la planta de empleados en los últimos meses, como también que los empleados de planta política, que no han hecho ningún tipo de rebaja en sus sueldos, considera