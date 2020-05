Una semana sin colectivos urbanos: UTA planea movilizarse en todo el país

Se cumple una semana sin servicio de transporte urbano de pasajeros en Paraná y el Área Metropolitana; la medida de fuerza fue convocada por la Unión Tranviaria Automotor (UTA), a nivel nacional, en reclamo de salarios adeudados a los choferes."En las reuniones mantenidas con Transporte y Trabajo de la Nación, parecía que el gobierno nacional iba a hacerse cargo de la parte que les está faltando a las empresas por la falta de recaudación desde el 20 de marzo pero, lamentablemente, no fue así y no se ha podido destrabar el conflicto", comunicó ael secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Groh."Si no hay una solución para los trabajadores, las medidas de fuerza se van a endurecer", aseguró el sindicalista al dar cuenta que la seccional provincial sigue los pasos de la Comisión Directiva nacional de la UTA."Pensamos movilizar a todos los trabajadores en todo el país, a la misma hora y junto a nuestras familias porque esto no puede seguir así", sentenció Groh en comunicación conEn la oportunidad, el secretario gremial de UTA Entre Ríos aseguró que "el trabajador de las líneas urbanas cobró solo el 50% de su sueldo" y de acuerdo a lo que apuntó, esa situación alcanza a unos "27 mil" choferes en todo el país."También reclamamos las deudas a los choferes de Paraná, que son ocho mil pesos de diciembre, más cuatro mil pesos del decreto 14 y las cifras descontadas por las medidas de fuerza en reclamo de sueldos vencidos", agregó."Alguien se tiene que hacer cargo de esto, esperamos un aporte del gobierno nacional para cubrir el otro 50% de los sueldos adeudados", remarcó al apuntar que "si bien desde el gobierno nacional se desalienta el uso del transporte público, por la pandemia, a este problema hay que solucionarlo; no se puede tirar la pelota para adelante y todos tienen que poner su granito de arena"."El gobierno municipal es el dueño de la concesión y quien tiene la responsabilidad de hacer funcionar el servicio del transporte urbano de pasajeros", remarcó.(Elonce)