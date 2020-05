Córdoba vuelve a cuarentena estricta tras un aumento en los casos de coronavirus

El Centro de Operaciones de Emergencias de Córdoba (COE) dio marcha atrás con la flexibilización de la cuarentena en la ciudad capital después de que en 72 horas se registraron 55 casos de infectados con coronavirus,La ocupación de camas en los hospitales Covid-19 en Córdoba es de entre 25% y 30%, según datos oficiales.Diego Cardozo, el ministro de Salud, explicó que la vuelta atrás con las autorizaciones para aperturas de comercios, credos, profesionales independientes, peluquerías y mudanzas por una semanaTampoco, el fin de semana próximo, se podrá salir a caminar; esa autorización sólo duró el sábado y domingo pasados , una hora en función de la terminación del DNI.Pedimos tolerancia a la comunidad y pedimos que ante el primer síntoma, se consulte".El sábado se realizó una tarea de identificación diagnóstica en el área del Mercado Norte, donde una clienta de un súper y un empleado dieron positivos. Se desplegó un megaoperativo con hisopados y tests rápidos. Los 35 contagios no son de trabajadores o consumidores del Mercado, sino de un supermercado que está al frente e incluye a contactos de los empleados.Desde mañana seguirán los testeos rápidos e hisopados en 16 barrios donde hay personas identificadas que tuvieron contactos con gente de la zona del Mercado o bien que compraron allí. El COE pidió que quienes estuvieron en el área en los últimos diez días se contacten con Salud.El domingo próximo, dijo Cardozo, habrá una nueva evaluación y se determinará cómo seguir. En el Mercado Norte hay nueve manzanas cerradas (sólo se puede salir a comprar alimentos o medicamentos) y en 48 horas sumaron mil los testeos. "Esto no es consecuencia de la liberación de las actividades de estos últimos días sino de lo que ha sucedido en los últimos 30 días con los distintos casos positivos y de contagios", insistió Cardozo."Necesitamos estos siete u ocho días para analizar la casuística -dijo Cardozo-. Pedimos a los cordobeses que sean tolerantes con los enfermos, estarlo no es culpa de nadie".Juan Pablo Caeiro, infectólogo asesor de la Provincia, enfatizó que