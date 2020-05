Viale pide habilitar restaurantes, gimnasio y templos de diferentes cultos

La localidad de Viale, hasta el momento no tiene casos positivos de coronavirus, por ese motivo la municipalidad le presentó a la provincia, un protocolo de seguridad e higiene para habilitar los bares, restaurantes, templos de diferente cultos y los gimnasios.Carlos Weiss, intendente de Viale, habló cony contó que "la semana pasada, comenzamos a dialogar con los empresarios gastronómicos, porque están realmente pasando un momento muy difícil. Por ahora no hay alguna posibilidad de que puedan abrir sus puertas, si bien están trabajando con el sistema de delivery"."Como pasamos a la fase cuatro de la cuarentena, y mirando otros protocolos del país, donde se han habilitado algunas actividades,Esta lunes lo elevamos a la Ministra Romero", explicó.Sobre el protocolo del restaurante, dijo que "debe ser con reserva previa, las mesas deben tener una distancia de 2 mts, no debe estar ocupada más de un 30% de la capacidad del local".Lo recomendable es no manejar dinero en efectivo, las tarjetas de crédito y débito, deben ser desinfectadas, y por ultimo limpiar las mesas y sillas ante de que un nuevo cliente entre al local"."También, elaboramos un protocolo para las iglesias, junto al cura párroco de la localidad, y los pastores de las iglesias evangélicas, para que habiliten las misas y los distintos cultos".En ese sentido, indicó que "creemos que no hay ningún inconveniente en realizar estas actividades que forman parte del movimiento social de la localidad."Junto a la Secretaría de Deporte, elaboramos un protocolo para la".Al respecto, dijo que "como no haber circulación del virus, ni casos positivos en ciudad, consideramos que la población es indemne del Covid-19. Esto no quiere decir que en algún momento el paciente no lo tenga, pero confiamos que en esta etapa los ciudadanos tiene la responsabilidad de cuidarse ellos mismo"."Nosotros desde el 10 de marzo venimos acompañando las medidas del gobierno nacional y provincial en el cuidado de la población,En ese sentido, dijo que "respetando las medidas del distanciamiento, de la higiene, es momento de que el ciudadano tome conciencia de que se debe cuidar él, cuidar a su familiar y a los vecinos, y de esa manera se van a poder realizar distintas actividades que no van entorpecer el cuidado de la sociedad".Para finalizar, dijo queEn los comederos y en los gimnasios quedaría un registro con su número de teléfono y DNI para contactarnos inmediatamente en caso de que haya alguna persona sospechosa.