Amparos por despidos: "A esto lo va a definir el Superior Tribunal de Justicia"

La abogada Daiana Moreti , que representa a trabajadores, expresó a Elonce TV: "Hemos recibido reclamos de algunos trabajadores que habían perdido su planta permanente a través de un decreto municipal, el 393/20 del 17 de marzo. Muchos de ellos ya habían alcanzado el año y la estabilidad propia del empleo público. Nosotros creemos que la vía es el amparo, y hemos realizado varias presentaciones judiciales, algunas favorables y otras desfavorables".



"La discusión en torno a esto se centra básicamente en que el juez determine si el amparo es o no la vía. Para nosotros sí es la vía, ¿qué más se le puede pedir al amparo que iniciarlo en un momento en que la persona se queda sin trabajo, en un contexto de pandemia, donde hay una administración pública que está con asueto, o sea que no recibe ningún tipo de reclamo administrativo y sin percibir sus haberes, aún del mes que ya habían trabajado?", planteó la letrada.



Por su parte, el abogado Luciano Rotman indicó a Elonce TV: "Ha habido fallos que han sido desfavorables, otros que han sido favorables a los trabajadores. En definitiva la situación se va a resolver en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia. Estamos en presencia de sólo algunos trabajadores, ya que de las personas que estaban abarcadas dentro del decreto 393/20 no todas han realizado este tipo de reclamo que es el amparo. Creemos que en breve vamos a tener sentencia del STJ en este tema".



"Tenemos dos discusiones fundamentales, una que si el amparo es o no la vía para este tipo de reclamo; nosotros entendemos que sí por eso hemos ido por este camino. Y la otra es si a través de este decreto del mes de marzo se puede dejar a un trabajador que gozaba de la estabilidad consagrada en la Constitución provincial y nacional, la de la estabilidad del empleado público mediante se le puede quitar esa estabilidad mediante un decreto municipal. Entendemos que no, que ese no es el camino correcto y que el municipio, en todo caso tiene que hacerlo a través de un acción judicial de lesividad. Esperemos tener buenos resultados. La respuesta se dará en los próximos días". Elonce.com.