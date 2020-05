ATE elevó al Gobernador un pliego de demandas

El pliego de demandas presentado al gobernador Gustavo Bordet fue el resultado de la reunión que mantuvieron la Comisión Directiva y los secretarios generales, por teleconferencia el pasado 12, después de "80 días que no nos podíamos reunir". "Luego de hacer un análisis dentro de cada una de nuestras seccionales y departamentos, resolvimos tres ejes fundamentales en los tres Estados", detalló secretario general de ATE, Oscar Muntes.



A la provincia se le pide "implementar un adicional de emergencia para todo el personal dependiente del Poder Ejecutivo o vinculado a través de sus entes descentralizados cualquiera sea la situación de revista, tal que de alguna manera se compense la pérdida salarial efectiva y del incremento del costo de vida. Todo ello en vista a la recomposición salarial general que deberá darse en la negociación paritaria".



Muntes explicó que a la pérdida del poder adquisitivo sufrido el año anterior se le suma el 10% de inflación de este año, "y todavía no nos han convocado". Por esa razón reclaman "un monto a cuenta de las paritarias que seguramente vamos a tener luego de que termine la situación de pandemia".



La demanda incluye a los contratados de obra "que siguen cobrando 21 mil pesos pagando impuestos, es decir que en la mano le quedan entre 17.500 y 18.000 pesos mensuales".



Horas extras



También se deja expresa la preocupación por la reducción o eliminación de horas extras, considerada por el gremio "un paliativo imprescindible para muchos trabajadores,.. para sobrellevar necesidades de la vida cotidiana con salarios por debajo de la línea de pobreza".



Según explicó Muntes, el descuento de adicionales y horas extras "significa un 25 y 30% de reducción salarial".



Ampliación de la bonificación



ATE solicita también la extensión del beneficio dispuesto por los decretos 595/20 y 602/20, para el personal que, pese a que se encuentra afectado a prestar servicios, no ha sido alcanzado. Entre ellos se incluye el auxiliar de educación, cocineras y trabajadores de minoridad. El titular de gremio consideró "injusta" la situación debido a que se trata de sectores que, además, perciben "uno de los salarios más bajos que hay".



Extremar medidas sanitarias



En el documento se reiteró la necesidad de "extremar las medidas sanitarias para los trabajadores que se encuentran prestando servicios, y especialmente para aquellos que se encuentran expuestos al riesgo cierto de contagio".



Muntes reconoció que "el protocolo está muy bien hecho", incluso el mismo gremio participó en la confección a nivel nacional, pero admitió que "cuesta mucho llegar a terreno" y eso "preocupa muchísimo".



El pliego de demandas incluye la cobertura de suplencias, y el pedido para que se agilicen los trámites para el cobro de la bonificación nacional de 20 mil pesos. Sobre este último punto, Muntes explicó que "no sólo hay problemas con las cargas, sino que hay complicaciones en la información, hay trabajadores que dicen que la perciben, otros que dicen que no, pero el último acta firmada por la Junta Interna de ATE con el ministro de Salud, Ginés González García, y los miembros de otros sindicatos se acordó la bonificación para todos los trabajadores y trabajadoras".



Dijo además que "si bien la fecha tentativa sería a fin de mayo principio de junio, los dos meses juntos, cuesta mucho es implementarlo y las definiciones son muy complejas para llevarlo al terreno. Generó mucha expectativa, desde marzo que se iba a percibir este monto y el reclamo es constante", admitió.



Otros reclamos



A la Nación se le reclama "la reincorporación de todos los despedidos de la era Macri". Si bien se comenzó a avanzar en ese sentido, todavía quedan "muchos sin reincorporar en la provincia", precisó el titular de ATE.



También hay un planteo para la apertura de paritarias en los Municipios que aún restan. Igualmente el dirigente destacó aquellas comunas "en las que tuvimos recomposición salarial, monto a cuenta y que hemos avanzado bastante". La situación de los municipios "es dispar", dijo. (APF)