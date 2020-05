Abogados previsionales piden la reapertura de las oficinas judiciales y de Anses

Política Más de 100 abogados marcharon y reclamaron que la justicia vuelva a funcionar

Paraná Las oficinas de la ANSES aún no están atendiendo al público

Un grupo de abogados previsionales se presentó este lunes en Tribunales de Paraná para reclamar la reapertura de las oficinas judiciales, además de otros organismos previsionales."Los abogados no podemos defender los derechos de la población porque los lugares a los que tenemos que llevar el reclamo de nuestros defendidos, no están trabajando con normalidad", sentenció Leonardo Klug a"No podemos iniciar trámites en el Superior Tribunal de Justicia y una situación similar se vive en el Juzgado Federal, al igual que en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, donde se canalizan todas las cuestiones de las ART, entre otras dependencias como las de discapacidad y organismos previsionales que son muy importantes para la defensa de los derechos de la población", explicó el abogado.En la oportunidad, comentó que "se trata de organismos que podrían trabajar desde la faz virtual a través de sus plataformas". Y en ese sentido, advirtió: "No queremos que la actividad vuelva sin que se tomen las medidas de protección y cuidado porque no queremos que haya un retroceso en la parte epidemiológica".Según explicó Klug, quien planteó la situación a un representante del Superior Tribunal de Justicia, "habría posibilidades de habilitar alguna otra función" y se mantienen a la espera de "los avances que puedan darse esta semana"., "a las 10hs nos constituimos en Anses y había personas golpeando el blindex; el policía les indicaba que llamaran al 130 siendo que ayer en los diarios nacionales se leía que a partir de hoy se restablecía todo con normalidad".