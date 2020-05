Avanza causa entre altos exponentes judiciales: Dictan restricción a Castrillón

Política Exponentes de la Justicia entrerriana envueltos en un nuevo escándalo

El nuevo escándalo que comenzó a tejerse hace algunas semanas en los tribunales de la capital entrerriana tuvo en los últimos días un nuevo capítulo y, seguramente, seguirá habiendo novedades al respecto.Medina había comunicado durante una reunión de Acuerdo del alto cuerpo, que denunciaría por violencia de género a Castrillón, puesto que consideraba que su compañero había tenido reiterados comportamientos violentos con ella.El 27 de abril hizo la presentación formal ante el procurador General del Poder Judicial, Jorge Amílcar García, quien derivó la causa a la Fiscalía de Género.Este viernes notificaron a Castrillón de una medida de restricción impuesta por el juez de Garantías Mauricio Mayer.Según consta en el documento, la medida de restricción consiste en ". Todo ello por el plazo de 30 días, que serán computados a partir de la notificación y bajo apercibimiento de que su incumplimiento podría configurar el delito de desobediencia judicial (art 239 C.P). Asimismo se hará saber al encartado que podrá solicitar audiencia, a los fines de que revisen las presentes restricciones".Sin dudas, la situación no quedará en este plano y. Es que, más allá de lo que estrictamente demandará esta causa, hasta que finalmente obtenga una resolución de la Justicia,a través de una denuncia por "daños y perjuicios" contra Medina. Es que el vocal del STJ considera que "es artero, dañino. Me lesiona mentalmente, psíquicamente. Me está haciendo daño en la vida de relación. Yo voy a perseguir este daño", dijo.Mientras tanto,, dada la restricción que pesa sobre Castrillón, en un marco en el que se supone que, aunque sea virtual, los jueces del máximo órgano de Justicia de Entre Ríos deben mantener contactos para resolver las cuestiones para las que han sido designados en tales cargos.