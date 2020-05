Se incorporarán nuevos residentes en el área de Salud

Estado epidemiológico

Relevamiento

"Es importante hacer saber a toda la comunidad entrerriana que junto al Ministerio de Salud de la Nación, venimos trabajando en el diseño del examen de residencias para poder incorporar nuevos residentes en el área de Salud en cada uno de nuestros efectores que tienen unidades docentes a su cargo", comunicó la secretaria de Salud, Carina Reh, al brindar el informe sobre el estado de situación provincial en relación al Coronavirus.Luego detalló: "Pensamos que es posible diseñar un examen de residencias en conjunto con el resto de las jurisdicciones que integran el Examen Único Nacional para poder incorporar nuevos residentes a partir del 1º de octubre".También la funcionaria dijo que "es importante reiterar las recomendaciones del COES en cuanto a las salidas recreativas, que es que debemos seguir respetando las normas de distanciamiento social, no utilizar los medios infantiles de juegos y aquellos medios que estén disponibles en cada uno de los espacios verdes para realizar tareas de elongación cuando salen a hacer sus caminatas, que tienen que estar informados adecuadamente de cuáles son los horarios a cumplir en cada una de las localidades y que en el caso de las personas mayores deben hacer sus recorridas acompañados de algún familiar o de las personas de la cuales están a cargo"."Es importante evitar los conglomerados y tener presente que ante cualquier síntoma sospechoso, deben comunicarse al 08007778476 que es el número disponible para consultas sobre coronavirus", agregó.Reh se refirió a la situación epidemiológica y detalló que se continúa sin nuevos casos de coronavirus, es decir que hay 29 casos confirmados; dos casos en estudio; 762 casos se han descartado sospechosos y se han notificado 793 casos.Precisó, que "actualmente más del 50 por ciento de los pacientes se han recuperado y se efectúa el estudio permanente de los nexos epidemiológicos con el seguimiento adecuado de cada referente epidemiológico de su localidad".La secretaria de Salud señaló luego que desde el área se sigue acompañando a "todos los equipos de salud, a través de las comunicaciones virtuales que se vienen haciendo en el marco y el desarrollo del programa de capacitación Cuidarnos para cuidar. En esto estamos trabajando fuertemente con cada uno de los efectores tanto de primer y segundo nivel, tratando de llevar la información adecuada y oportuna para cada uno de los trabajadores que están en este momento con la responsabilidad de brindar atención a los entrerrianos".En este marco, dijo que "también se siguen haciendo las recorridas ministeriales con los diferentes equipos en las distintas localidades. Esta semana se estuvo trabajando en la región tres que incluye los departamento Colón, Uruguay y Tala". Agregó que "en estas recorridas lo que pretendemos desde el Ministerio es hacer un relevamiento ocular de cómo se lleva adelante la atención diferenciada de pacientes respiratorios febriles de aquellos que no presentan síntomas de estas características para evitar que pacientes que pudieran entrar dentro de la definición de caso sospechoso para coronavirus, tengan entrecruzamiento con pacientes que no entren en esta definición".Señaló que con las visitas "se pretende relevar el número de camas disponibles para la atención de pacientes sospechosos o infectados por coronavirus y aquellos que requieren una atención diferente".Reh apuntó que también se trabajó en Victoria "junto con los ministerios de Salud, de Gobierno y de Producción. En este sentido hicimos un recorrido también por el hospital Fermín Salaverry, observando los espacios de atención diferenciada que en este efector tiene. Además, se convocó en cada una de las localidades a todos los comité de organización local, en el que participan autoridades municipales y organizaciones no gubernamentales, para presentar la planificación estratégica que el Ministerio de Salud ha llevado adelante desde la conformación del COES, en el marco de la emergencia sanitaria decretada a nivel nacional y provincial".En cuanto a las salidas recreativas, insistió en la importancia del distanciamiento social y en mantener los hábitos de higiene.