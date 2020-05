Bordet abordó con el cónsul uruguayo la continuidad de la agenda binacional

El gobernador, Gustavo Bordet, y el cónsul de la República Oriental del Uruguay, Darío Estades Rodao, abordaron la continuidad de la agenda binacional en este contexto de pandemia, durante un encuentro desarrollado en Casa de Gobierno, en Paraná.



Tras la reunión, Estades Rodao aseguró que mantiene una relación de muchos años con el mandatario entrerriano, "desde que era intendente de Concordia, y siempre es un placer no sólo hablar sino también compartir y departir".



Puntualizó que dialogaron sobre cómo sigue el vínculo del consulado uruguayo con el gobierno de Entre Ríos y la agenda binacional sobre la que se viene trabajando. Según mencionó, dicha agenda incluye "las políticas complementarias, el desarrollo de la cuenca de la Hidrovía del río Uruguay, reapertura de los puertos, sobre todo en función de este período de transición por la pandemia, que nos afectó y nos ha sacado de la hoja de ruta".



Respecto a cómo se procedió con los argentinos que estaban en Uruguay y a los uruguayos que quedaron en Argentina cuando se decretó el aislamiento, el cónsul explicó que la institución "atendió a muchos uruguayos que tuvieron dificultades, en primer lugar a los que tenían los pasajes de retorno para que puedan reingresar al país y, actualmente, hay muchos uruguayos varados por otros temas, económicos y laborales. Lo mismo sucede con los argentinos con residencia en el país vecino, que están retornando porque se vieron con dificultades de empleo".



Pasos a seguir



Por otro lado, el cónsul mencionó que se había diseñado una agenda vinculada a "intercambios en materia de comercio, turismo, cultura, educación, cooperación transfornteriza, deporte, y la intención es que ello siga su curso. Sin dudas tardaremos un tiempo en volver a impulsarlos porque con Entre Ríos Uruguay no compite sino que es más cuando tiene que negociar algo con gobiernos centrales. Es decir que Entre Ríos y Uruguay tienen una producción, prácticamente espejo, no podemos competir, tenemos que complementarlos. Por ese camino vamos transitando".



Y agregó que no sólo con Entre Ríos sino también con Misiones y Corrientes. "Esa es la senda, más y mejor hermanamiento a los efectos de poder transitar juntos, no sólo en la faz comercial y turística, sino que queremos profundizar y desarrollar un vínculo que lo tenemos desde lo más profundo de la historia, que es el que de alguna manera forjó José Artigas y, en su momento, Francisco Ramírez respecto a la Liga Federal de los Pueblos Libres".



Finalmente, el cónsul expresó que "uruguayos y entrerrianos somos hermanos, de eso se trata".