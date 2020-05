Círculo Médico aclaró que no participó de habilitación de la matrícula de Moyano

Paraná Repudian que médico condenado por delitos de lesa humanidad vuelva a atender

El Círculo Médico que nuclea a los profesionales de la salud del departamento Paraná aclaró que no otorgó ninguna autorización para que Hugo Mario Moyano, médico que recientemente cumplió su condena por crímenes de lesa humanidad, pueda ejercer la profesión. "Nuestra asociación carece absolutamente de facultad para habilitar el ejercicio de la profesión médica, dado que no tiene el control de la matrícula", expresaron desde el Círculo al tiempo que aprovecharon la oportunidad para solicitar la creación del Colegio de Médicos profesionales.Con respecto a la habilitación de Moyano para ejercer la profesión, el Círculo Médico aclaró que, al no ser Colegio, no cuenta con esa facultad sino que la competencia para la autorización del ejercicio de la medicina es exclusiva del Estado Provincial, que otorga las matrículas profesionales. El Círculo Médico se limitó a recepcionar de parte de Moyano la documentación habilitante provista por el Ministerio de Salud provincial, incluyendo las constancias emitidas por las autoridades provinciales pertinentes que garantizan que su matrícula está habilitada."Es absolutamente falso que nuestra institución haya habilitado al Dr. Moyano a ejercer la profesión porque no tenemos la facultad para realizarlo. No obstante, hemos decidido suspender preventivamente la tramitación relativa al cobro de los honorarios de Hugo Mario Moyano y solicitaremos inmediatamente al Ministerio de Salud de la Provincia que nos informe respecto a su matriculación y las razones por las cuales se lo habilitó para ejercer la profesión. Además, solicitaremos al Juzgado Federal de Paraná y a la Cámara Federal de Apelaciones, que nos informen de la situación procesal del Dr. Moyano, y el estado de las causas en trámite a los fines de tomar las decisiones institucionales que por nuestro estatuto correspondan", indicaron desde la entidad que nuclea a los médicos del Departamento Paraná, afirmando enfáticamente que la institución "nunca contará entre sus asociados a profesionales médicos que hayan sido parte del terrorismo de Estado ya que se enfrenta con el espíritu y valores esenciales de la actividad médica. El Círculo jamás albergará a genocidas que hayan participado de uno de los momentos más trágicos de la historia de nuestro país".El Círculo Médico puso a disposición de la comunidad, las organizaciones de la sociedad civil y los órganos del Estado toda su información pública para consultar lo que sea necesario referido a este caso y en general sobre la actuación y transparencia institucional.