Ministros de Educación confirman que la evaluación será de "carácter formativo"

Los ministros de Educación de todo el país encabezados por el de la Nación, Nicolás Trotta, resolvieron este viernes en forma unánime que "no habrá calificaciones numéricas en el territorio nacional en este contexto de excepcionalidad" generado por la suspensión de las clases presenciales ante la pandemia del Covid-19."La evaluación durante este periodo será de carácter formativo y tendrá por propósito retroalimentar el proceso de aprendizaje, adaptar contenidos y hacer devoluciones orientativas a las y los estudiantes y a las familias", se resolvió durante la primera asamblea virtual del Consejo Federal de Educación (CFE).Asimismo, se convino avanzar en una encuesta a nivel nacional a directivos, docentes y familias para evaluar la respuesta del sistema educativo argentino en el marco de la continuidad pedagógica."Este estudio permitirá tomar decisiones informadas sobre los procesos de enseñanza aprendizaje y el regreso a las aulas", se informó al término del encuentro virtual de ministros.En la reunión del Consejo Federal de Educación se estableció por unanimidad la consolidación de un criterio federal -que contemple las heterogeneidades del territorio nacional- en relación a la evaluación de los procesos de aprendizaje y enseñanza en el contexto de la pandemia: no habrá calificaciones numéricas."La evaluación de los alumnos y alumnas en este período se centrará en el acompañamiento, seguimiento, registro y devolución a familias y estudiantes del proceso que está teniendo lugar. El propósito de este tipo de evaluación es orientar mejor los procesos de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta que se desarrollan en condiciones muy heterogéneas y desiguales", según se indicó.El ministro Trotta dijo que "el principal objetivo como Ministerio es garantizar el derecho a la educación" y señaló que "en este contexto, se profundizan las desigualdades ya que la realidad de cada hogar es muy distinta en cada rincón del país"."Por este motivo, todos los actores que conformamos el sistema educativo, estamos de acuerdo que es momento de evaluar pero no de calificar", señaló el funcionario nacional.Asimismo, en la reunión se presentaron los lineamientos confeccionados por la Secretaría de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación que pondrá en marcha, a partir del 26 de mayo, la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica cuyos resultados serán dados a conocer en julio.La misma incluye una encuesta a directivos, docentes y hogares y tiene como fin relevar el estado de situación y analizar los procesos de continuidad pedagógica como aspectos clave para evaluar en qué grado se está garantizando el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes.La muestra abarcará a 5 mil escuelas representativas de las 52 mil de la educación obligatoria del país -tanto estatales y privadas como rurales y urbanas- y la encuesta será respondida de forma anónima por 5 mil directivos y 25 mil docentes a través de preguntas cerradas y abiertas, y entrevistas en profundidad, mientras que los hogares serán consultados a través de encuestas telefónicas.