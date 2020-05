Se reactivan obras de infraestructura vial para movilizar la economía provincial

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

"Estamos trabajando mancomunadamente con todos los sectores productivos y de servicios, con el gobierno nacional y los municipios para establecer estrategias que permitan reactivar la actividad económica y preservar el empleo. La obra pública es clave en este proceso", expresó el gobernador.



El gobernador Gustavo Bordet recorrió este miércoles accesos y rutas en el departamento Gualeguaychú, junto a la vicegobernadora Laura Stratta, el ministro de Producción y Turismo, Juan José Bahillo, y la directora de Vialidad, Alicia Feltes. En este marco habilitó el acceso oeste a la localidad de Enrique Carbó, recorrió la emblemática obra de la ruta 51, dialogó con los vecinos de la zona y abrió los sobres de la licitación de un puente sobre el arroyo García. Estas tres obras suman una inversión de 715 millones de pesos.



"El impacto de la pandemia en la economía del mundo está teniendo consecuencias todavía insospechadas, tanto en el sector público como en la actividad privada. Nuestro país y nuestra provincia no son ajenas a este tan difícil momento", dijo el gobernador.



Y agregó: "La prioridad es cuidar la salud de las personas. No obstante, estamos manteniendo la obra pública y tomamos medidas para los distintos sectores económicos. Siempre con la responsabilidad máxima que es proteger la vida de todos", expresó.



"Hoy en Entre Ríos está habilitada el 90% de la industria y el 75% de la entidades comerciales, mientras que la producción primaria está trabajando a pleno. Desarrollamos estas actividades bajo estrictos protocolos sanitarios, apelando a la responsabilidad individual y social de todos", refirió el mandatario.



"Si nos mantenemos unidos, trabajando todos en el mismo sentido, cuidándonos los unos a los otros, vamos a lograr salir adelante", aseguró. El acceso Junto al intendente de Enrique Carbó, Rodolfo Romero, el gobernador recorrió este miércoles la pavimentación del acceso oeste a esa localidad desde la ruta provincial Nº 16, obra que ya está finalizada y que contribuirá a consolidar la salida de la producción avícola, ganadera y agrícola. El tramo tiene una longitud de aproximadamente 1.330 metros y demandó una inversión que supera los 93 millones de pesos.



"Quería recorrer esta obra porque tengo un compromiso muy especial con ella", dijo Bordet y acotó "en muy poco tiempo pudimos empezarla y terminarla. Ahora no hay campaña electoral, no es tiempo electoral, y estamos acá trabajando en dos frentes: uno el sanitario, que nos preocupa muchísimo, y el otro el de contención social e sostenimiento de las obras generadoras de empleo", sostuvo.



Luego, el mandatario comentó que en una reunión con el intendente acordaron algunas acciones, como retomar la obra de la escuela. "Le falta poco y vamos a poner mucho esfuerzo para terminarla", aseguró.



"Es un gusto trabajar con intendentes que tienen el mismo ritmo de acción y que se preocupan por su comunidad. Fui intendente y sé lo importante que es para una localidad como Carbó poder contar con accesos, con la escuela secundaria ya prácticamente terminada y que vamos a retomar la obra dentro de poco, y también con una política de viviendas que estamos desarrollando a través del IAPV para poder satisfacer la demanda de muchos vecinos", expresó el gobernador.



Y continuó: "Tenemos también pendiente el tema de las lagunas que es otro de los pedidos. Así que hay una agenda de trabajo intensa y esta gestión que estamos comenzando nos encuentra con obras terminadas, con otras para concluir y otras para iniciar", concluyó el gobernador, que también visitó el centro de salud que actualmente se está ampliando.



A su turno, el intendente Romero destacó "la utilidad que va a tener la obra del acceso oeste a la localidad porque era de ripio y estaba en estado deplorable. En virtud de eso es que la gestionamos y ahora estamos muy felices". Luego agradeció al gobernador y al equipo de la DPV por haberla concretado, y manifestó: "Nos sentimos complacidos y acompañados desde el primer día que asumió como gobernador".



En la ocasión, también estuvieron presentes el presidente de la junta de General Almada, Diego Otero; el senador provincial Nicolás Mattiauda; los diputados provinciales Mariana Farfán y Leonardo Silva, y el Escribano Mayor de Gobierno, Alejandro Santana. Puente sobre arroyo García En el Club Juventud y Ferrocarril Unidos, el gobernador encabezó el acto de apertura de sobres con las ofertas para la obra denominada Puente sobre Arroyo García y Accesos, Tramo: Acceso a General Almada, obra básica enripiado y construcción de puente, en el departamento Gualeguaychú. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de nueve meses y un presupuesto de 48 millones de pesos. Se presentaron tres ofertas pertenecientes a las empresas Pietroboni, Trasa SA y Norvial Servicios SA.





"Es también una demanda de muchos vecinos que transitan caminos rurales de la producción. Esta es una obra muy necesaria porque cuando crece el arroyo se corta y los vecinos no pueden salir. Es una obra que demandará más de 50 millones de pesos, pero la necesidad amerita que se pueda concretarla", sostuvo el mandatario al referirse a esa obra que conllevará un importante beneficio para el sector productivo que se comunica por el puente existente pasando por acceso a General Almada a 8 kilómetros al este de la Ruta Provincial Nº 51 y otros puntos.



En relación a las características que presentará el nuevo enlace vial se conoció que se ubicará aproximadamente 30 metros aguas abajo del puente existente. Obra en la ruta 51 La visita al departamento Gualeguaychú también incluyó recorrer las obras encaradas en la ruta 51 que une Larroque con Urdinarrain. Actualmente, los trabajos se ejecutan en el tramo Larroque-Estación Parera, obra pavimentación y puente. El grado de avance es del 55 por ciento y prevé una inversión de casi 574 millones de pesos.



"Antes de finalizar este año la vamos a inaugurar", afirmó el mandatario, al tiempo que indicó que "se habían demorado los trabajos, pero ahora venimos trabajando a un ritmo muy sostenido". A ello agregó que "hay obras que marcamos como prioritarias para terminar cuanto antes y que posibilitan trabajo en esta época que es tan compleja. Los trabajos viales no tienen riesgo de contagio porque se hacen al aire libre en zonas alejadas a centros urbanos y con las medidas de protección y de protocolo que cada empresa aplica".



Por último, detalló que "Parera al igual que Irazusta tendrán sus respectivos accesos, es parte de las obras complementarias de la ruta 51, como también Larroque va a tener el acceso para tránsito pesado. No es solamente la ruta 51 sino que incluye varios nexos viales entre los distintos pueblos y juntas que están sobre el camino".