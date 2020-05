"Costo del paquete de protección económica y social llega a $380.000 millones"

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero defendió los artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia que restablecen facultades a la Jefatura de Gabinete, y dijo que no se trata de "superpoderes", al tiempo que afirmó que "en momentos extraordinarios" se requiere un Estado "activo y flexible""No se trata de 'superpoderes'. En momentos extraordinarios, necesitamos un Estado activo y flexible para poder proteger a todas y todos los que habitan este territorio", dijo Cafiero a través de su cuenta de Twitter.Se refirió de esta manera a los artículos del DNU 457/2020 de ampliación del Presupuesto, que suspende por este año la limitación que tiene el Jefe de Gabinete para reformular las partidas presupuestarias, facultad que fue cuestionada desde Juntos por el Cambio.En un hilo de tuits que publicó esta mañana, el jefe de Gabinete aclaró que se le "otorgaron facultades para transferir dinero de una partida a otra únicamente cuando estas modificaciones estén relacionadas con la emergencia sanitaria y para destinar los fondos reservados de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) a políticas nutricionales, educativas y de salud".En ese marco, Cafiero recordó que el 10 de diciembre el gobierno de Alberto Fernández asumió en "emergencia económica y social"."No lo decimos nosotros: tres de cuatro años de caída en la actividad, más de un 300% de inflación acumulada, endeudamiento más acelerado de la historia y más de un tercio de la población en la pobreza", enumeró.En ese plano, el jefe de Gabinete expresó que "también lo dijo el Congreso, que votó la Ley de Emergencia Alimentaria y la de Solidaridad Social y Reactivación Productiva" a fines del año pasado.Y agregó: "Hasta el gobierno anterior lo reconoció, al decretar default de la deuda pública y enviar un proyecto para restaurar su sostenibilidad", medida adoptada por el ex presidente Mauricio Macri.Por eso, Cafiero evaluó que el "gobierno de Macri no sólo nos dejó una crisis de deuda, alta inflación y niveles crecientes de pobreza: nos dejó sin presupuesto".En paralelo, el ministro coordinador analizó que el proyecto de Presupuesto 2020 "enviado por el gobierno anterior no reflejaba la situación económica y social"."Suponían que la economía iba a crecer con un ajuste fiscal enorme para así afrontar todos los pagos de la deuda que ellos mismos habían reconocido insostenibles y habían reperfilado", añadió."Para que el país pudiera seguir funcionando tuvimos que prorrogar el Presupuesto del año 2019. En un contexto de alta inflación, esto suponía de manera inevitable una ampliación presupuestaria. De lo contrario, el Gobierno no hubiera podido funcionar más allá de la mitad del 2020", lamentó el funcionario y enfatizó: "Todo esto antes del Covid-19".Ya en el marco de la pandemia, Cafiero explicó que "desde una mirada integral, se tomaron medidas para proteger la salud, fortaleciendo políticas de cuidado y reforzando el sistema sanitario; y para proteger la economía y el ingreso de las familias".Entre otras medidas, enumeró que se puso en ejecución el "Ingreso Familiar de Emergencia, préstamos a tasa cero para monotributistas y autónomos, la postergación o reducción de las cargas patronales y el salario complementario para pagar en forma directa los salarios de las y los trabajadores del sector privado".En esa dirección, el jefe de Gabinete aseguró que, en el "entendimiento de que el impacto económico adverso también afectaba a las Provincias, se elaboró un plan de asistencia de $120.000 millones"."Son los y las gobernadoras, los que están más cerca de las necesidades de la gente, queremos asistirlos y cooperar con ellos", detalló, y reafirmó que el "listado de políticas continúa pero este resumen es suficiente para entender el extraordinario esfuerzo presupuestario realizado en los últimos 60 días".Por último, expuso que el "costo fiscal del paquete de protección económica y social asciende, hasta el momento, a unos $380.000 millones, equivalente a casi un 1.5% del PIB", e insistió en que, para "poder continuar con las políticas de asistencia, era necesario ampliar el Presupuesto, y eso hicimos".