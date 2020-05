Salud realiza un seguimiento personalizado de personas con factores de riesgo

El Ministerio Salud realiza una tarea especial en el marco de la pandemia de acompañamiento y seguimiento de las personas adultas mayores, con enfermedades crónicas y con factores de riesgo.



Así lo explicó el director General de Primer Nivel de Atención del Ministerio de Salud, Lautaro Torriani, en el marco de la conferencia de prensa virtual realizada este martes.



En primer lugar, Torriani hizo un especial recordatorio por el Día Internacional de la Enfermería y destacó la labor que se realiza "en esta disciplina tan importante no sólo en esta contingencia sino cotidianamente en los distintos efectores sanitarios de la provincia y el país".

Luego se refirió al estado epidemiológico de la provincia y dijo que se mantiene en 28 casos confirmados, 12 en estudio, que se han descartado 696 casos sospechosos y que los estudiados son 736. Grupos de riesgo Torriani se refirió a las líneas de trabajo que realizan los equipos del primer nivel de atención en todo el territorio entrerriano, tanto provinciales como municipales. Mencionó que, aparte de la estrategia de inmunización en el marco de acciones que viene implementando el Comité de Emergencia Sanitario entrerriano, se trabaja en "la elaboración de un plan estratégico a través de la implementación de una política sanitaria concreta, el acompañamiento y seguimiento de las personas adultas mayores con enfermedades crónicas y personas con factores de riesgo es de destacar notablemente".



Precisó que a partir de ello se genera, con una base de nominalización territorial en cada una de las áreas programáticas de los centros de salud, la posibilidad de un acompañamiento para este grupo de personas que permite el seguimiento vía telefónica y el acercamiento vía visitas domiciliarias para poder garantizar el acceso al medicamento o el cumplimiento del tratamiento para no padecer desestabilizaciones en la enfermedad de base, además de poder chequear cuestiones relacionadas con los nutricional, emocional o la parte de hidratación que este grupo no es de menor importancia", dijo el funcionario. Atención especial Explicó que en la estrategia en la pandemia en el primer nivel se hizo especial hincapié en la inmunización y agregó que a partir de la flexibilización de medidas se planificaron estrategias para el grupo de personas mayores de 60 años y con factores de riesgo, que son las últimas que van a tener flexibilizadas las salidas. "Consideramos el periodo de mayo a agosto como un periodo crítico que los equipos sanitarios del primer nivel deben realizar un acompañamiento estricto a este grupo de personas", dijo y apuntó que "esto supone para el primer nivel de atención un cambio muy importante en lo que respecta al modelo de atención que venimos pregonado desde hace tiempo, desde esperar lo episódico, lo curativo, lo reparativo a pensar en trabajar fuertemente en la promoción y prevención de la salud con una base territorial poblacional nominalizada para cada uno de los efectores".



Explicó que esta estrategia, en el marco del plan estratégico del COES, "es de enorme importancia para poder garantizar a este grupo de personas, en todo el territorio entrerriano, la llegada de los servicios sanitarios y el derecho a la salud".