Vuelta al aula: Más grados sin repetir y clases en verano para algunos alumnos

Sociedad Ministros acordaron suspender las calificaciones en todas las escuelas del país

El sistema de evaluación de los alumnos de todo el país "no será conceptual ni numérico" mientras dure la cuarentena por la pandemia de coronavirus. Así lo dispondrá el Consejo Federal de Educación (CFE) en una reunión el próximo viernes.La decisión alcanzaría a todos los colegios de la Argentina, según propuso el Ministerio de Educación nacional, después de que varios distritos del país, incluyendo a la ciudad de Buenos Aires, resolvieran suspender las calificaciones hasta que no vuelvan las clases presenciales.La cartera que encabeza Nicolás Trotta también planea. Estaría destinado a quienes cursan los últimos años de la enseñanza primaria y secundaria.después de la cuarentena por Covid-19.Se espera que los ministros de Educación del país, integrantes del Consejo Federal (CFE), acuerden el viernes próximo con Trotta el sistema de evaluación de los estudiantes de todo el país, que "no será conceptual ni numérico", tal como ya se había adelantado., sin importar el período que cursan.El plan que presentará el jefe de la cartera educativa junto a la secretaría de Evaluación Educativa, Gabriela Diker, el viernes a sus pares del país contempla, asimismo, un programa nacional de Continuidad Pedagógica y seguimiento de la matrícula con énfasis en la, en razón de las "desigualdades económicas y educativas que se van a profundizar por la crisis sanitaria".También el Ministerio pondrá a consideración, que dependerá de la infraestructura de cada región y ciudades del país"."La idea es, señalaron portavoces del Palacio Sarmiento.Respecto a los cuidados e higiene en el retorno a clases se indicó que será "central", que contará con "financiamiento nacional para las escuelas del país", de modo que cuenten con "elementos para evitar el contagio", entre ellos, máscaras para los docentes y protocolos de organizaciones mundiales para el cuidado.De momento no existen previsiones sobre si se permitirá el uso de transporte escolar.En cuanto a los estudiantes del primer año de las carreras universitarias, que según las federaciones docentes "están abandonando las clases virtuales", la cartera educativa nacional planea medidas de "reinscripción y revinculación" con las facultades.Sostienen que ese sector de jóvenes "este año no asistió a las universidades, hizo un pasaje de un nivel a otro, de la secundaria a la universidad, no vivieron el proceso de socialización, la formación ni el oficio de trabajar".La conectividad y las tecnologías para alumnos y docentes serán abordados también en el CFE el viernes, después de que fueran entregados, en tres etapas, 18 millones de cuadernillos para la continuidad del aprendizaje elaborados por el Ministerio y la Universidad Pedagógica.Se está elaborando una cuarta fase del programa de entregas, con 7 millones de cuadernillos más.La iniciativa se complementa con el relanzamiento del plan de entrega de computadoras "Juana Manso" a las escuelas.