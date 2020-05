"Se dice ´Levantemos porque se van a morir más por la economía, que por la pandemia´. Yo no quise abrir ningún debate, yo tengo admiración por Suecia", expresó el jefe de Estado, al volver a cuestionar a los sectores que impulsan esa idea.



En declaraciones al canal C5N, Fernández sostuvo "el Banco Central sueco anuncia que la mirada más pesimista es la caída de 9 puntos del PBI", al destacar que una cuarentena flexible no garantiza mejoras en la economía.



El Presidente volvió a hablar de Suecia luego de que este lunes la Embajada de ese país le respondiera a sus expresiones del pasado viernes y afirmara que no se pueden hacer "comparaciones directas".



