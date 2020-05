No se presentaron impugnaciones para pliegos del presidente y vocales del CGE

El 6 de mayo concluyó el período de participación ciudadana abierto en el proceso de tratamiento de los pedidos de acuerdo constitucional para designar autoridades del Consejo General de Educación. "No hubo ninguna impugnación" para los pliegos, informó el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.



El senador de Uruguay, Horacio Amavet (FJ Creer ER), también informó que en la reunión de este martes, "se estaría estableciendo la fecha para la audiencia pública, que seguramente será entre 10 y 15 días".



Si bien ya está fijado que tanto la sesión como las reuniones de comisión se realizarán en forma remota, Amavet, explicó que todavía no hay definiciones sobre la modalidad que adoptará la audiencia pública. "Posiblemente va a tener que ser presencial, manteniendo el distanciamiento. Todavía no se ha aprobado ningún reglamento al respecto, tenemos que tratarlo", indicó. Adelanto que el tema será abordado con las autoridades de la Cámara, y en la reunión de comisión de este martes. (APF)