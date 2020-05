Autoridades de Santa Fe admiten preocupación por el relajamiento del aislamiento

"Tuve una mala experiencia en los barrios de Rosario", dijo la secretaria de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, alarmada por la cantidad de vecinos que salían de sus casas este fin de semana para ir a comer con familiares o sin ningún tipo de cuidado, luego del anuncio de la flexibilización de la cuarentena y la puesta en marcha de la Fase 4 en Santa Fe.La funcionaria aclaró que, si bien "en estos momentos, no tenemos circulación viral aparente, es un llamado de atención para que continuemos con todas las medidas de cuidado"."Pasamos a la fase 4, vamos a comenzar con nuevas actividades comerciales y productivas; todas tendrán que tener un protocolo estricto. Esto implica mayor responsabilidad y cuidado: si antes nos lavábamos las manos ahora mucho más, lo mismo para el uso de barbijo tapando la nariz", insistió.Martorano pidió "extremar las medidas" y "más compromiso", al tiempo que aclaró: "Esta fase no implica liberación de cuarentena", dijo a"Me parece que se entendió mal la medida", dijo la sanitarista, quien reconoció que seguramente aparecerán casos de coronavirus pero si ese aumento es mayor de lo previsto, "tendremos que volver para atrás"."Lejos estamos de disminuir las medidas, todo lo contrario; cuando se generan mayores actividades, en este caso con lo comercial y productivo, debemos aumentar las medidas de cuidado. Si vamos a tener más circulación de personas, tenemos que lavarnos las manos más seguido, usar siempre el barbijo y mantener la distancia", afirmó.Y remarcó: "Por más que hayamos pasado de fase seguimos en aislamiento social, preventivo y obligatorio, y no se permiten las visitas o hacer actividades masivas. No es un momento para salir de pase o a ver vidrieras. No estamos en un momento para paseos, hay que salir lo menos posible y cuando es necesario. Y hasta el 24 de mayo tenemos que seguir así".Para cerrar, la secretaria de Salud indicó: "Estamos viviendo un momento histórico, una pandemia que ya tiene más de tres millones de infectados en el mundo y ha colapsado los sistemas de salud de muchos países. Entonces, en este contexto, el Estado tiene un rol rector ineludible, y desde ese lugar se establece la cuarentena y se piden cuidados personales".