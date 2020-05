Sistema "mixto" y regreso escalonado a las aulas: Quiénes volverían primero

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, adelantó este domingo algunas pautas de lo que será el regreso a las aulas, aunque aclaró que todavía no se maneja una fecha para que esto se produzca.Adelantó que la provincia avanzará "luego de las vacaciones de invierno, pero con medidas de higiene y prevención por el coronavirus en Argentina. No obstante, también aclaró que la fecha "no está confirmada".El funcionario informó que "-principalmente la educación secundaria- o los que están empezando el proceso de alfabetización".Así,. No obstante, sostuvo que, quienes necesitaránMientras que "con los demás estudiantes tenemos años sucesivos para fortalecer los saberes que no se pudieron dictar en 2020".Fuentes de la cartera educativa señalaron aque también se evalúa que, donde el riesgo de contagio de coronavirus es reducido y las dificultades para llegar con la educación virtual se incrementan."No va a volver con normalidad es a lo que tenemos que acostumbrar. No es que en agosto o septiembre vamos a volver como si nada hubiese pasado, vamos a tener que mantener medidas y controles", insistió Trotta.Asimismo, Müller confirmó que "el" en el primer trimestre que culmina a fines de mayo.Así, se requerirá "que dé un panorama de los avances que han hecho nuestros estudiantes".