Colegio de Abogados solicita el restablecimiento pleno del servicio de Justicia

El CAER solicitó mediante nota al Superior Tribunal de Justicia que se cumpla con lo establecido en la Acordada del 27 de abril, que estableció el reinicio pleno del servicio de justicia en toda la provincia. Consideran que el servicio de Justicia es una actividad esencial al estado constitucional y debe ser garantizado a los ciudadanos entrerrianos.





Según la entidad que nuclea a la abogacía entrerriana hay "algunos funcionarios y magistrados han expresado su voluntad de solicitar otra vez más la prórroga de suspensión de plazos procesales y presentaciones electrónicas de escritos en materias no incluidas en el mencionado Acuerdo Especial del 27 de abril".





Destacan en la nota que "otras provincias como Salta, Jujuy, Mendoza, Tucumán entre otras, y en algunas provincias en zonas parciales, se reinicia la plena actividad judicial."





"Que el sistema de presentación electrónica de escritos operó con una importante cantidad de documentos en la mayoría de los procesos judiciales, no habiendo sufrido inconvenientes en su funcionamiento. Que esta experiencia nos permite suponer que la presentación normal de escritos no puede causar un colapso en el mismo, que pueda producir inconvenientes para los justiciables ni para los distintos operadores del sistema judicial entrerriano".





La nota enviada al Superior Tribunal de Justicia resalta que "el Colegio de Abogados de Entre Ríos sostiene el plan de trabajo administrado que establece el Acuerdo Especial del 27 de abril pasado y aboga por su cumplimiento en las siguientes etapas".





"No encontramos razonables y fundadas razones para suspender otra vez más el funcionamiento del Poder Judicial Entrerriano", finaliza es escrito.